Ben 200 euro di risparmio sul Samsung Galaxy S20 con Amazon il 14 giugno

Un’occasione davvero interessante quella emersa oggi 14 giugno per gli utenti che stanno seriamente valutando la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S20. Merito di Amazon, che ci propone il top di gamma Android a condizioni economiche particolarmente interessanti secondo quanto raccolto domenica mattina. Per intenderci, siamo arrivati a livelli di prezzo molto più bassi rispetto a quelli che abbiamo portato alla vostra attenzione pochi giorni fa, parlandovi di una nuova campagna MediaWorld.

Prezzo ai minimi storici su Amazon per il Samsung Galaxy S20

Provando ad analizzare la situazione più da vicino, emerge ad esempio che questa mattina il Samsung Galaxy S20 sia stato proposto a 719 euro da Amazon. Si tratta della migliore offerta dello store da quando lo smartphone Android è stato lanciato ufficialmente sul mercato, con la reale prospettiva di vedere il prezzo alzarsi nel giro di poche ore. La storia di questo market, infatti, ci dice che probabilmente abbiamo poche unità disponibili a queste condizioni.

Samsung Galaxy S20 Smartphone, Display 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 3... Prova lo Space Zoom 30X per cogliere dettagli che rischiavi di...

Con i 64 MP di risoluzione di Galaxy S20 avrai a disposizione milioni...

Alcune note a margine per gli utenti che stanno valutando la nuova offerta per il Samsung Galaxy S20. Se da un lato il prezzo è molto conveniente, considerando gli standard di prezzo ai quali ci siamo abituati in queste settimane con il top di gamma 2020, allo stesso tempo dovrete aggiungere circa 10 euro per la spedizione. Si tratta poi della variante cromatica grigia, mentre i tempi di consegna richiedono al momento circa due settimane di attesa. Insomma, è possibile che il prodotto attualmente non si trovi in Italia.

Tanti dettagli da valutare, questo è sicuro, come il fatto che entro settembre potrebbe già arrivare Android 11 secondo Mondomobileblog. Nel complesso ritengo che la nuova offerta di Amazon per il Samsung Galaxy S20 sia estremamente interessante e potrebbe fare la differenza per coloro che da tempo stanno valutando un acquisto del genere. Che ne pensate della promozione emersa proprio in queste ore?