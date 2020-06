Al via NCIS New Orleans 5 in coppia con Hawaii Five-0 9 su Rai2: trame episodi del 14 giugno

Debutta NCIS New Orleans 5 nella domenica del 14 giugno. La serie crime, spin-off di NCIS, torna con la quinta stagione ancora inedita in Italia, ancora in coppia con Hawaii Five-0 9.

In entrambi i casi, la messa in onda delle serie tv è molto in ritardo rispetto la programmazione originale americana. Per quanto riguarda Hawaii Five-0, lo show si è concluso lo scorso aprile con l’undicesima e ultima stagione; nel caso di NCIS New Orleans, lo show è stato rinnovato per una settima stagione che verrà trasmessa tra il 2020 e il 2021 sulla CBS – Covid-19 permettendo.

Si parte con l’episodio 9×15 di Hawaii Five-0 dal titolo L’uragano:

Mentre un pericoloso uragano colpisce Oahu, alla Five-0 è assegnato il compito di proteggere El Diablo (Raoul Trujillo), un serial killer che viene perseguitato da un assassino. Inoltre, il controllo per la sicurezza civile di Tani, compito a cui è assegnata durante la tempesta, subisce una svolta mortale; infine Rachel e Charlie evacuano nella casa di Danny, dove ricordano gli ex coniugi.

Nel cast di Hawaii Five-0 9, Alex O’Loughlin nei panni del tenente comandante Steven “Steve” McGarrett; Scott Caan è il sergente e detective Daniel “Danny” “Danno” Williams; Ian Anthony Dale è l’agente Adam Noshimuri; Meaghan Rath è l’agente Tani Rey; Jorge Garcia è il consulente Jerry Ortega; Beulah Koale è Junior Reigns; Taylor Wily è Kamekona Tupuola; Dennis Chun è il sergente Duke Lukela, del dipartimento di polizia di Honolulu; Kimee Balmilero è la dottoressa Noelani Cunha; e Chi McBride nel ruolo del capitano Lou Grover.

A seguire, l’episodio 5×01 di NCIS New Orleans intitolato A presto, di cui vi riportiamo la sinossi:

Mentre Pride lotta per la sua vita, il team protegge la città da una donna sicario che aveva tentato di ucciderlo.

La serata in compagnia di NCIS New Orleans si conclude con l’episodio 5×02 dal titolo False apparenze. Ecco la trama:

L’Agente Speciale Hannah Khoury si unisce al team allo scopo di cercare un ex fabbricatore di bombe dell’IRA che si è infiltrato nel Paese. Nel frattempo, Pride considera la proposta di una nuova posizione all’interno dell’agenzia durante il suo congedo medico.

Nel cast di NCIS New Orleans 5, Scott Bakula nel ruolo dell’agente speciale Dwayne Pride; Lucas Black interpreta l’agente speciale Christopher Lasalle; Rob Kerkovich è l’agente forense Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame; Vanessa Ferlito è l’agente speciale Tammy Gregorio; e CCH Pounder nella parte della Dottoressa Loretta Wade.

L’appuntamento con Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 5 è per stasera alle 21:05.