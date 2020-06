Ultimi episodi di Lucifer su Italia1, cambia l’orario il 13 giugno poi arriva la seconda stagione

Si conclude Lucifer su Italia1 con gli ultimi episodi della prima stagione, in onda nel pomeriggio di sabato 13 giugno. La serie, tratta dai fumetti Vertigo, è incentrata sul personaggio di Lucifer Morningstar (interpretato da Tom Ellis). Il diavolo, stanco e annoiato, decide di lasciare l’Inferno per trasferirsi a Los Angeles e vivere sotto le sembianze umane. Apre un locale notturno, il Lux, e inizia a collaborare con la squadra della detective Chloe Decker al fine di aiutarla con i casi di omicidio.

Nel cast della serie tv, Tom Ellis nel ruolo del protagonista Lucifer Morningstar, Lauren German è la detective Chloe Decker, Rachael Harris interpreta la dottoressa Linda Martin, DB Woodside è Amenadiel, Lesley-Ann Brandt è Maze, Scarlett Estevez è la piccola Trixie, e Kevin Alejandro nel ruolo di Dan Espinoza. Nel cast della prima stagione anche Kevin Rankin nella parte ricorrente di Malcolm Graham.

L’appuntamento con Lucifer su Italia1 di oggi anticipa l’orario: a partire dalle 14:35 andranno in onda gli ultimi quattro episodi della stagione.

Si parte con l’episodio 1×10 dal titolo Papi, di cui vi riportiamo la sinossi:

Lucifer e Chloe devono indagare sull’omicidio di un ristoratore prominente. Quando incontrano suo figlio, i due sospettano che abbia giocato una parte nella morte di suo padre. Nel frattempo, la madre di Chloe torna a casa, sconvolgendo la sua vita. Infine, Lucifer scopre che la sua famiglia disfunzionale non è minimamente così unica come pensava.

A seguire, l’episodio 1×11 intitolato San Lucifer, ed ecco la trama:

Quando il filantropo Tim Dunlear viene trovato morto, Lucifer esplora il suo lato buono, diventando un benefattore per la sfavillante associazione benefica a Los Angeles, gestita da Tim.

Il pomeriggio in compagnia di Lucifer prosegue con l’episodio 1×12, Squadra Lucifer:

Quando una donna viene trovata morta sulla Hollywood Walk of Fame – con il suo corpo marchiato con la forma di un pentagramma – le indagini portano Lucifer e il team nel mondo dei Satanisti, dove ben presto capiranno che il Male non sempre vive nel luogo in cui si aspettano.

L’appuntamento si conclude con il finale di stagione, l’episodio 1×13 intitolato Riportami all’Inferno:

Lucifer viene incastrato per omicidio. Lui e Chloe devono lavorare insieme allo scopo di ripulire il suo nome e provare l’identità del vero assassino.

Lucifer su Italia1 dovrebbe proseguire sabato 20 giugno con la seconda stagione. Anziché tre episodi, la rete Mediaset ne proporrà due a partire dalle 14:30. Orari e data di messa in onda potrebbero subire variazioni.