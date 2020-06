Un’estate con Supernatural su Spike: in arrivo cinque stagioni della serie con Jared Padalecki e Jensen Ackles

Supernatural su Spike per tutta l’estate? Sembra un sogno ma non lo è soprattutto adesso che in molti sono in attesa di sapere come e quando vedremo il gran finale di serie slittato a causa dell’emergenza Coronavirus, ma tutto sta per trasformarsi in realtà. La serie con Jared Padalecki e Jensen Ackles è ormai arrivata agli sgoccioli e la 15esima stagione sarà anche l’ultima o, almeno, così doveva essere fino a quando la pandemia ha cambiato i piani di tutti, le riprese sono state sospese e il gran finale rimandato.

Molto probabilmente il mese prossimo avremo una data precisa di inizio dei lavori ma, fino a quel momento, i fan potranno consolarsi guardando Supernatural su Spike. La rete ha annunciato che da lunedì 15 giugno, e per tutta l’estate, alle 19.40 andranno in onda gli episodi della quinta stagione. L’appuntamento è fissato a partire da lunedì sul canale 49 del digitale terrestre (DTT) sul 26 di Tivùsat e sul 169 di Sky e si rinnoverà per tutta l’estate portando sullo schermo gli episodi dalla quinta alla decima puntata della serie.

Ecco il promo rilasciato da Spike:

Nel comunicato diramato dalla rete si legge:

“Il cammino dei fratelli nella serie dark fantasy americana più longeva della tv è stato lungo, irto di pericoli e ricco di avvenimenti sorprendenti. La serie è riuscita, episodio dopo episodio, a tenere con il fiato sospeso il grande pubblico. A partire dal 15 giugno e per tutta l’estate i fratelli Sam e Dean Winchester combatteranno una nuova battaglia fra il bene e il male. Lucifero si risveglierà e, come tutti gli angeli, avrà bisogno di un corpo umano in cui vivere. La scelta ricadrà su un uomo con un passato crudele e desideroso di vendetta. È da qui che ha inizio l’Apocalisse”.

I fratelli Winchester terranno compagnia al pubblico da lunedì al venerdì con un doppio episodio per un totale di oltre 120. Le cinque stagioni di Supernatural non sono in prima visione assoluta visto che negli scorsi anni sono già andate in onda prima su Rai2 e poi su Premium Action ma sicuramente i patiti del genere e dei fratelli Winchester saranno lieti di rivedere le cinque stagioni.