Un Posto al Sole rimandata a settembre? È giallo sul ritorno in tv della longeva soap di Rai3

Bocche cucite e problemi in paradiso anche per i fan di Un Posto al Sole, la longeva soap italiana di Rai3 che continua a rimanere avvolta nel mistero. Mentre per Il Paradiso delle Signore sembra sia tutto pronto per il ritorno sul set con una messa in onda prevista per il prossimo settembre, sempre nel pomeriggio di Rai1, per la soap napoletana tutto tace. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che gli attori potrebbero ritrovarsi sul set già da lunedì 15 giugno ma non vi è alcuna conferma ufficiale anche perché, per il momento, si parla di riprese in esterna e non all’interno degli studi.

Cosa ne sarà di Un Posto al Sole e quanto dovranno attendere i fan prima di rivedere i loro beniamini in azione? In questo momento si allunga sulla soap l’ombra di una messa in onda rimandata direttamente a settembre e tutto perché solitamente tra le riprese e l’arrivo in tv passa almeno un mese e allora è logico chiedersi: perché iniziare la messa in onda oltre la metà di luglio per poi tornare in pausa ad agosto?

A questo punto le risposte sono due: o si inizia con la messa in onda e non ci si ferma per il mese di agosto oppure si rimanda tutto a dopo la pausa quindi almeno dal 24 agosto in poi se non addirittura a settembre.

A pronunciarsi sull’inizio delle riprese è stato proprio Patrizio Rispo che, ospite di Veronica Maya a L’Italia che fa ha annunciato che la prossima settimana si inizierà a lavorare sul set. Al momento non è chiaro chi e dove si inizierà a girare ma il problema più grande rimane ancora la messa in onda sulla quale la Rai continua a non pronunciarsi.

Un Posto al Sole è stata sospesa lo scorso aprile quando la Rai ha annunciato lo stop alla messa in onda e l’inizio delle repliche che poi, dopo circa un mese, sono state sospese per via degli ascolti un po’ deludenti al grido di “A presto con le nuove puntate”. Da allora sono passate già oltre due settimane e non vi è alcuna notizia certa sul ritorno in onda della soap. Non rimane che attendere lunedì per scoprire se davvero si riprenderà a lavorare oppure no.