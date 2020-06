Trollz di Tekashi 6ix9ine e Nicki Minaj è un attacco hip hop contro gli hater che sostiene le persone in attesa di processo

Trollz di Tekashi 6ix9ine e Nicki Minaj è il suggello di due forze che si uniscono per due cause: un attacco contro gli hater – personaggi oltremodo presenti nella rete e lungo la strada – e una battaglia a sostegno delle persone in attesa di processo.

Nel video di David Wept e Canon8, al quale ha collaborato anche lo stesso Tekashi, vediamo i due protagonisti muoversi in un contesto arcobaleno mentre Nicki twerka e il rapper flowa esibendo banconote e sorrisi.

Non una semplice collaborazione, precisa Nicki Minaj sui social: il brano serve a sostenere e il fondo The Bail Relief Inc. che si occupa di assistenza per tutte quelle persone in attesa di processo che non hanno la possibilità di pagarsi una cauzione.

I due artisti non sono nuovi a una collaborazione: era il 2018, infatti, quando Texashi 6ix9ine e la femcee di Trinidad registrarono e pubblicarono insieme il brano Fefe.

Trollz di Tekashi 6ix9ine e Nicki Minaj era uno dei brani più attesi dell’estate dopo Gooba, un ritorno alla musica di Daniel Hernandez (suo nome all’anagrafe) dopo la scarcerazione avvenuta lo scorso aprile su disposizione del governo degli Stati Uniti che per contrastare la pandemia del COVID-19 aveva ordinato la liberazione di alcune categorie di detenuti.

Tekashi era stato condannato a 2 anni di reclusione per via dei suoi trascorsi con la gang criminale Nine Trey Gangsta Bloods, e rischiava di doverne scontare 47. La sua collaborazione con la giustizia, alla quale aveva fornito agli investigatori informazioni e nomi di altri criminali, la sua pena era stata ridotta a 2 anni.

Uscito dal carcere aveva dunque lanciato il singolo Gooba e ora, con la collega Nicki, ritorna con un nuovo singolo e si mette in prima linea per aiutare altri detenuti. Nel brano Trollz di Tekashi 6ix9ine e Nicki Minaj troviamo un attacco diretto contro tutti gli odiatori seriali e i pregiudizi.

“Watch, Mhm

Glock, Mhm

Cocked, Mhm

Got it, Mhm

You need that I got it

That’s cash in my pockets

That’s cash one hunnits

You need that I got it

Need it I got it

Cash pockets

Bands on me

Sticks on me

You need that I got it

That’s cash in my pockets

That’s cash one hunnits

You need that I got it

Yeah she like how I throw them racks up yeah x3

Keep on throwing that cash yeah x5

Keep on throwing that a$$ yeah x5

Benz truck in the back yeah x5

VERSE:

I know you don’t like me, you wanna fight me

You don’t want no problems at your party don’t invite me

I don’t worry about you nig**, please stop talking about me

Always talking about me cause you looking for the clouty

6ixtynine the nine neena, riding in the 2 seater

With 2 neenas

Baby got that aquafina, it’s cocaiana

Smoking on that Og reeefer, no TMZ-a

Forgeatos on a Benz truck, make her friends fck Told her she could get Chanel if she let my friend fck

Slide, shinin in the rolls royce, it got wrecked up

Wait hold up, nah I still dont give a fck Vroom Vroom G5 Vroom Vroom we high You the type of N* that will I never wanna be like

You the type of b*tch that will never get a reply

Hi hater, Bye hater, Vroom

Yeah she like how I throw them racks up yeah x5

Keep on throwing that cash yeah x5

Keep on throwing that a$$ yeah x5

Benz truck in the back yeah x 5

Nicki Minaj:

Dolla Dolla Bill come get her

Even ya man KNOW Nicki’s do it betterrrrrrrrrrr

I know you don’t like me, you wanna fight me

Always on my page, never double tap like me

Baddies to my left and my right, never chase a corny N** put that on my life

Just put it in his face, all this cake

He wanted a taste

He sippin on that ace

Itty bitty waste, pretty face

Yeah, eat it cookie monsta

He a slave to this pssy call me Masta Real wet, I say slurp it like its pasta They get nervous when its Nicki on the Roster Somebody usher this N into a clinic

My flow still sick I ain’t talking a pandemic

I write my own lyrics, a lot of these B*ches gimmicks

They study Nicki style now all of them want mimic

Talking bout Snitches when it’s snitches in your camp

Never stand alone you always itching for a stamp

Me, I’m still money wrists light up like a lamp

They gon have to send they best fighter for the champ

Racks, I got em. Mary, I’m Poppin

They keep hating, but still watching

Check the boards, I’m still topping

Bust down or Plain Jane, I got options

It’s a bunch of mini-me’s, I’m the one they mocking

Showed you how to get a bag now you going shopping

When I come out all the sneak btches start plotting When I come out its a sweep btches start mopping

6ix9ine:

Yeah she like how I throw them racks up yeah x5

Keep on throwing that cash yeah x5

Keep on throwing that a$$ yeah x5

Benz truck in the back yeah x 5

Watch, Mhm

Glock, Mhm

Cocked, Mhm

Got it, Mhm

Nicki Minaj:

If you like I throw it fast, real fast fast fast

He singing my old song yelling a$$ a$$ a$$

They be speeding, trying to be me then they crash crash crash

Still a hundred like the number on my dash dash dash”