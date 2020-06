Secondo aggiornamento di giugno per i Samsung Galaxy S10 no brand Italia

Non sono passati nemmeno dieci giorni dall’ultimo aggiornamento, peraltro contraddistinto dalla patch di giugno, destinato ai Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e in Italia, che già gli ex top di gamma ne ricevono un altro, che si premura di apportare alcune ottimizzazioni degne di nota. Come riportato da ‘tuttoandroid.net‘, questa volta la release di riferimento corrisponde al firmware G97xFXXU7CTF1, dal peso di circa 400MB. Il secondo aggiornamento di giugno che sta raggiungendo in Italia i Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e offre dei miglioramenti per quanto riguarda la stabilità dell’app Fotocamera, così come del Wi-Fi e del touch-screen.

Il pacchetto comporta anche l’attivazione del quick toogle ‘Chiamata e testo su altri dispositivi’ nella tendina delle notifiche, ovvero la funzionalità che vi permette di rispondere alle telefonate e di inoltrare e ricevere messaggi di testo a bordo di un tablet Galaxy, a patto che quest’ultimo sia collegato allo stesso account Samsung Members dei Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e.

Il secondo aggiornamento di giugno contraddistinto dalla serie firmware G97xFXXU7CTF1 destinato alle varie versioni dell’ex top di gamma è già disponibile per i modelli no brand Italia, mentre immaginiamo arriverà tra qualche giorno/settimana a bordo degli esemplari brandizzati dai vari vettori telefonici (spesso in ritardo rispetto alla versione no brand, che ricevono prima gli upgrade). Per aggiornare i vostri Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e, seguite il percorso ‘Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘, e verificate la disponibilità del pacchetto G97xFXXU7CTF1 per quel che riguarda il dispositivo in vostro possesso (potrebbe anche non risultare ancora disponibile: nel caso, abbiate solo un altro po’ di pazienza, non ci vorrà comunque molto). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso resta a vostra disposizione in qualsiasi momento.