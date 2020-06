Ritornano dal 13 luglio le rimodulazioni WindTre: le tariffe colpite

Bisogna fare nuovamente i conti con le rimodulazioni WindTre a partire dal mese di luglio, almeno stando alle informazioni raccolte proprio in questi minuti. Come se non bastasse la questione delle antenne incendiate per l’infondato timore sul 5G, come abbiamo notato poche settimane fa sulle nostre pagine, oggi 12 giugno sono arrivate le prime segnalazioni da parte di coloro che il prossimo mese dovranno fare i conti ancora una volta con aumenti nel mondo mobile. Dunque, questa volta tocca all’operatore oggetto della discussa fusione negli ultimi due anni.

Quali tariffe saranno oggetto delle rimodulazioni WindTre da luglio

Secondo quanto trapelato fino a questo momento, le rimodulazioni WindTre dovrebbero colpire soprattutto il piano Mia 40 Special Edition. Variabile la quota del rincaro, ma stando ad alcune testimonianze pare si possano toccare addirittura i 4 euro di aumento al mese. Insomma, i feedback ad oggi oscillano tra un piano che dal prossimo mese verrà a costare 8,99 euro al mese, fino ad arrivare addirittura a 10,99 euro. Nei prossimi giorni continuerò a monitorare la situazione per essere più preciso.

Sembrerebbe, ma qui il condizionale è d’obbligo, che le rimodulazioni WindTre trattate questo venerdì possano colpire anche altri piani. Sto cercando di raccogliere maggiori informazioni sotto questo punto di vista e, nel caso, non esiterò ad aggiornare l’articolo di oggi. Tutti coloro che intendono rifiutare gli aumenti appena descritti, potranno ovviamente avvalersi della facoltà di recedere senza andare incontro a penali, qualora fossero previste dal proprio contatto.

Come sempre, per rigettare le rimodulazioni WindTre che saranno attuate a partire dal prossimo 13 luglio, potrete farlo con raccomandata A/R, PEC, 159, oltre ovviamente a collegarvi alla vostra Area Clienti, fino alla possibilità di recarvi nei negozi WINDTRE. Anche a voi sono arrivati strani SMS? Riguardano piani diversi rispetto a quello descritto qui? Fateci sapere con un commento qui di seguito.