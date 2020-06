Prezzo PS5 ancora un mistero, quanto costerà la console next gen di Sony?

L’evento della tarda serata europea di ieri di Sony ha finalmente fatto luce sulla nuova console, anche se manca un piccolo ma importante dettaglio: quale sarà il prezzo di PS5? Il colosso nipponico ha infatti dato vita a uno spettacolo che ha entusiasmato la community, facendo culminare il tutto con il reveal del design ufficiale della nuova piattaforma di gioco.

Snella e slanciata, la console si è presentata in tutto il suo splendore. Figura slanciata con linee accattivanti, per un posizionamento che, stando a quanto confermato, potrà essere sia verticale che orizzontale. Diverse le versioni che saranno disponibili, con il prezzo di PS5 che chiaramente è destinato a risentire delle diverse specifiche tecniche. Ma quale potrà effettivamente essere il numero riportato sul cartellino?

Prezzo PS5 meno alto del previsto?

Il futuro del videogaming di casa Sony è sostanzialmente a un crocevia. La nuova piattaforma ha infatti dato vita a una vera e propria biforcazione, presentandosi all’appuntamento coi fan in due edizioni. C’è quella che possiamo definire “classica”, munita di canonico lettore Bluray pronto a ospitare le copie fisiche dei diversi giochi. C’è poi quella “only digital”, in cui manca l’alloggiamento per i dischetti, e che chiaramente attingerà esclusivamente dai prodotti presenti nel PS Store. Una scelta mirata quella dei vertici della compagnia Sony, che evidentemente provano a spingere per l’abbandono del supporto fisico. Magari per ridurre le perdite economiche generate dal mercato dell’usato.

Ed è una scelta che influirà probabilmente in maniera significativa anche sul prezzo di PS5. Parliamo per ipotesi, dal momento che l’evento di ieri non ha fatto luce su due aspetti chiave, vale a dire il costo della piattaforma e la sua effettiva data d’uscita. Se la seconda è da inquadrare comunque nel periodo delle festività natalizie, il primo potrebbe essere meno oneroso di quanto precedentemente ipotizzato.

Nella giornata di ieri infatti, Amazon UK aveva segnato sulle proprie pagine un prezzo che andava a toccare i settecento euro. Una stima che andrebbe però al ribasso, con PS5 che potrebbe vedere la luce a 499€ nella sua edizione only digital, mentre quella munita di lettore potrebbe costare un centinaio d’euro in più.

Siamo nel campo delle speculazioni, con il tutto che va dunque preso con le dovute cautele. Nell’attesa che Sony faccia chiarezza anche su questo aspetto, nelle prossime settimane.