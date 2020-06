Per Fare L’Amore de Le Vibrazioni racconta il lockdown con la disco music (testo e video)

Per Fare L’Amore de Le Vibrazioni arriva come quel conforto fatto di vibrazioni positive e adrenalina. La formazione di Francesco Sarcina, reduce dall’esperienza sanremese con Dov’è, a questo giro, ha messo da parte le attitudini rock e vintage pop per abbracciare sonorità più fresche, come una bibita da consumare in estate.

Cassa, basso e chitarre si uniscono nel groove e creano l’atmosfera più liberatoria per raccontare il lockdown. L’adrenalina sprigionata dalla musica si accompagna al video diretto da Matteo Bruno Bellesia che mostra le immagini delle persone comuni immortalate dentro le loro case. C’è la ragazza nella vasca da bagno, c’è la coppia che si scambia effusioni alla finestra, c’è la donna che canta sul balcone e c’è l’uomo che balla dentro la sua abitazione.

Immagini girate a Milano che mostrano sorrisi e amore, una risposta alla serotonina a tutte quelle canzoni e quei discorsi spesi durante la quarantena che, al contrario della scelta de Le Vibrazioni, denunciavano lo stato di angoscia e malessere, oltre alla tristezza per la privazione di una vita sociale che per tanto tempo ci è sembrata un lontano ricordo.

Per Fare L’Amore de Le Vibrazioni esce oggi, 12 giugno 2020, in tempo per prepararci a una riapertura spirituale che sarà l’estate, quest’anno in una veste inedita della quale stiamo già scoprendo il sapore.

Nessuna malinconia, in questo singolo: la vibrazione positiva dell’amore è tutta nelle parole di Francesco Sarcina che compare nella chiusura del video in compagnia dei suoi compagni di banda, e manda un bacio allo spettatore per un ultimo guizzo di affetto.

La band è in attesa di sfornare un nuovo album e nel frattempo ha interrotto il suo tour per via delle restrizioni governative emanate per contenere e contrastare la pandemia del COVID-19. Non tutti apprezzano, tuttavia, questo nuovo singolo che per i più affezionati è decisamente troppo radiofonico rispetto allo stile della band.

Per Fare L’Amore de Le Vibrazioni – Testo