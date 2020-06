Miglior smartwatch per la pressione sanguigna

Tra i dispositivi da polso più ricercati ci sono i migliori smartwatch con cardiofrequenzimetro, device indossabili che consentono di monitorare la frequenza cardiaca tramite appositi sensori HR. Tuttavia si tratta soltanto di un parametro, infatti per un’analisi completa del cuore è necessario acquistare un wearable con sfigmomanometro o un sistema simile, per controllare anche la pressione arteriosa. Vediamo quali sono i migliori smartwatch per la pressione sanguigna, con una selezione di orologi smart per ogni fascia di prezzo e alcuni suggerimenti utili per l’acquisto.

Smartwatch per la pressione sanguigna: cos’è

Gli smartwatch con misuratore della pressione sanguigna sono dei dispositivi progettati appositamente per questa funzione. Oltre al cardiofrequenzimetro, che monitora il numero di battiti del cuore e analizza dunque la frequenza cardiaca, alcuni indossabili sono in grado di rilevare anche la pressione arteriosa, ovvero la forza che il sangue esercita all’interno dei vasi sanguigni. Questo parametro è piuttosto importante, infatti consente di capire se il livello di ossigenazione del sangue è corretto.

Durante la giornata questo valore è soggetto a variazioni normali, ad esempio in seguito al consumo di pasti, allo stress, all’attività fisica e a diversi orari del giorno e della notte. Una corretta pressione sanguigna dovrebbe essere compresa tra 90 mmHG per la minima e 140 mmHg per la massima, altrimenti si potrebbe manifestare una condizione di ipertensione. I wearable che offrono la doppia funzione, monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione, sono senza dubbio più precisi per controllare il cuore durante ogni attività svolta.

Cosa considerare nella scelta di uno smartwatch che misura la pressione sanguigna

Sicuramente è importante verificare sempre le recensioni degli orologi che misurano la pressione arteriosa, in questo modo è possibile capire quali sono le caratteristiche tecniche del dispositivo e le funzionalità per questo tipo di attività. In particolare, prima dell’acquisto bisogna considerare il tipo di sensore con il quale lo smartwatch è equipaggiato, le tecnologie integrate per l’analisi dei dati e le app per la visualizzazione delle informazioni, presentate ad esempio con grafici, tabelle o in altre modalità.

Dopodiché è indispensabile controllare la compatibilità dell’indossabile con il proprio smartphone, la qualità del display, l’autonomia e la dotazione di sensori. Per avere un dato preciso è consigliabile preferire gli orologi smart con monitoraggio continuo h24, in questo modo è possibile ottenere un’analisi completa dei battiti cardiaci e della pressione sanguigna. Alcuni modelli sono in grado di farlo anche durante la notte, tenendo d’occhio questi parametri quando si dorme, per valutare eventuali alterazioni che possono far scattare un campanello d’allarme.

Smartwatch pressione sanguigna: caratteristiche

Gli smartwatch che misurano la pressione arteriosa sono dei dispositivi indossabili, dotati di un sensore HR per il monitoraggio della frequenza cardiaca e di un sensore aggiuntivo per l’analisi della pressione sanguigna. In base al device la misurazione può essere effettuata in vari modi, ad esempio elaborando i dati sui battiti del cuore durante la giornata, eseguendo alcuni calcoli tramite apposite app, oppure usando uno sfigmomanometro integrato.

Ovviamente il dato non è perfetto, in quanto strumenti clinici usati dai medici sono senza dubbio più precisi, allo stesso tempo questi device offrono una misura abbastanza attendibile. L’affidabilità dipende dalla qualità del wearable, per questo motivo è opportuno scegliere sempre apparecchi adeguati e non troppo economici. Inoltre è importante tenere conto della leggerezza e della comodità del bracciale smart, poiché va portato tutto il giorno, optando se possibile per modelli che offrono anche avvisi in caso di valori al di fuori dei parametri ideali.

Smartwatch pressione sanguigna: prezzo

In commercio esistono tantissimi modelli di smartwatch misura pressione sanguigna, a partire dai dispositivi più economici fino ad arrivare agli indossabili di fascia alta. Naturalmente è fondamentale comprare un orologio di qualità, scegliendo un device con un rapporto adeguato tra il costo e la precisione della funzione. In media il prezzo di questi apparecchi può andare da 30/40 euro per quelli più semplici, fino ad arrivare ad alcune centinaia di euro per i bracciali più esclusivi e affidabili.

Miglior smartwatch pressione sanguigna

In questa guida all’acquisto dello smartwatch migliore per misurare la pressione arteriosaabbiamo raccolto i modelli più apprezzati del momento, orologi smart con un ottimo rapporto qualità-prezzo e buone recensioni da parte degli utenti. Si tratta di device non eccessivamente costosi, in grado di fornire indicazioni sul battito cardiaco e la pressione sanguigna, con diverse funzionalità di fitness tracker e una sincronizzazione adeguata con smartphone Android e iPhone iOS.

Latec

Un orologio misura pressione sanguigna economico è il Latec, un bracciale smart disponibile su Amazon con 7 colorazioni differenti e un prezzo davvero competitivo. Il device è semplice, ma funzionale, con una dotazione che comprende il cardiofrequenzimetro, l’analisi della pressione arteriosa, il contapassi e il controllo delle calorie bruciate durante la giornata. Questo modello dispone della connettività Bluetooth, per associarlo in modo automatico con smartphone Android e iOS.

Il display a colori da 0,96 pollici è integrato nel cinturino in gomma, con luminosità regolabile per adattarla alle esigenze ambientali. La rilevazione della frequenza cardiaca è continua nelle 24 ore, inoltre sono presenti 14 modalità di allenamento con funzioni di fitness tracker per diversi sport, come il ciclismo, la corsa, lo yoga, il calcio e il trekking. L’autonomia arriva fino a 7 giorni, si possono visualizzare le notifiche del telefono, è resistente all’acqua con certificazione IP68 e pesa appena 22 grammi.

YAMAY

Se stai cercando uno smartwatch economico per misurare la pressione sanguigna un ottimo modello è questo indossabile YAMAY. Si tratta di un fitness tracker affidabile e leggero, molto comodo da portare sempre con sé durante il giorno e la notte, con display integrato nel cinturino in gomma e 7 colori disponibili. Tra le funzionalità per la salute c’è il monitoraggio della frequenza cardiaca, l’analisi della pressione arteriosa e il controllo della qualità del sonno, con la connettività Bluetooth per associarlo a smartphone Android e iOS.

Lo smartwatch è anche un activity tracker da utilizzare per l’attività fisica, infatti fornisce dati sul numero dei passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate, con 14 programmi per gli allenamenti attraverso l’app VeryFitPro. Sono inclusi il GPS condiviso, le notifiche smart, l’avviso per la vita sedentaria e l’opzione per controllare la fotocamera dello smartphone. Il rivestimento è certificato IP68, impermeabile all’acqua e resistente alla polvere, con display OLED da 0,96 pollici e autonomia fino a 10 giorni.

HETP

Un orologio per la pressione sanguigna con un buon rapporto costo/qualità è lo smartwatch HETP, un device leggero e compatto ideale per l’attività sportiva. Questo dispositivo controlla il battito con cardiofrequenzimetro e sensore HR da polso, inoltre informa anche sulla pressione arteriosa, monitora la qualità del sonno e dispone della funzionalità di pedometro. Compatibile con Android e iOS, lo sportwatch è acquistabile in nero, blu o viola, con 24 mesi di garanzia ufficiale.

Questo bracciale smart propone alcune opzioni di fitness tracker, come il conteggio delle calorie bruciate in allenamento e il misuratore della distanza percorsa, con tracciamento GPS per una localizzazione piuttosto precisa. Sono presenti le notifiche del telefono, il controllo remoto della fotocamera e una funzione per la salute femminile. L’HETP supporta la connettività Bluetooth, pesa soltanto 73 grammi ed è resistente all’acqua, con app H Band 2 per l’analisi della salute continua 24 ore.

Kungix

Lo smartwatch con misuratore della pressione Kungix, disponibile ad un prezzo davvero interessante su Amazon, è un dispositivo progettato appositamente per monitorare le funzioni vitali durante l’attività fisica. Questo bracciale smart è un vero e proprio cardiofrequenzimetro da polso, con analisi della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, con rilevamento dei dati in tempo reale e tracciamento continuo 24 ore su 24. Il design è moderno e giovanile, con 3 opzioni di colore in nero, bianco e rosa.

Questo fitness tracker ha un display a colori da 1,4 pollici, con schermo touch e luminosità regolabile. È compatibile con smartphone Android e iOS, per visualizzare le notifiche social, gli SMS e le email direttamente dal wearable tramite connettività Bluetooth 4.2. L’autonomia è di circa 15 giorni in standby, con ricarica tramite USB e batteria agli ioni di litio da 170 mAh. Per gli allenamenti ci sono programmi predefiniti, con funzioni contapassi, conteggio delle calorie bruciate e analisi della distanza percorsa.

TagoBee

Uno smartwatch per la pressione sanguigna di fascia media è il TagoBee, un orologio digitale da polso con diverse funzionalità di fitness tracker e per il controllo dalla salute. In particolare si tratta di un bracciale smart impermeabile, resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68, disponibile in nero, argento e grigio con cinturino regolabile in acciaio inossidabile. Tramite l’app H Band è possibile monitorare le funzioni corporee, con cardiofrequenzimetro e analisi della pressione arteriosa.

Il TagoBee presenta un display touchscreen da 1,3 pollici, la connessione Bluetooth per sincronizzare il wearable con smartphone Android e iPhone, con batteria da 200 mAh e autonomia fino a 15 giorni. Per lo sport ci sono tante opzioni come il pedometro e il conteggio delle calorie, oltre all’avviso per la vita sedentaria e alla registrazione delle prestazioni. Sono disponibili le notifiche SMS, social, email e le chiamate, inoltre è possibile usare l’indossabile come un telecomando per controllare la fotocamera del telefono.

YAMAY

Il miglior orologio misura pressione arteriosa per rapporto qualità-prezzo è lo YAMAY, uno smartwatch veramente completo per il monitoraggio del cuore. Questo bracciale smart ha un sensore HR per rilevare la frequenza cardiaca, un saturimetro per analizzare l’ossigenazione del sangue ed è in grado di controllare anche la pressione sanguigna, fornendo i dati sulla pressione sistolica e diastolica. In questo modo è possibile avere sempre il quadro della situazione, anche di notte e durante l’attività sportiva.

Lo smartwatch YAMAY dispone di uno schermo touch LCD da 1,3 pollici, con regolazione della luminosità per adattare la configurazione alla luce ambientale. È resistente all’acqua con certificazione IP68, propone il GPS condiviso e diverse funzioni per lo sport per monitorare gli allenamenti, con app per l’analisi della salute femminile, sveglia e cronometro. In standby arriva fino a 30 giorni di autonomia, altrimenti assicura almeno 10 giorni, può ricevere le notifiche dallo smartphone e funziona con Android e iOS.

Zeblaze NEO

Il miglior fitness tracker per la pressione arteriosa è lo smartwatch Zeblaze NEO, un dispositivo affidabile per chi desidera monitorare il cuore e la pressione sanguigna. Questo indossabile è equipaggiato con un sensore HR e un cardiofrequenzimetro, per analizzare la frequenza cardiaca in modo continuo 24 ore su 24. Inoltre è dotato di uno sfigmomanometro per controllare la pressione arteriosa al polso, assicurando una panoramica completa per tenere sotto controllo il cuore durante il giorno e la notte.

Lo Zeblaze NEO propone anche il contapassi, il conteggio delle calorie, l’analisi della qualità del sonno e il calcolo della distanza percorsa. È presente uno schermo touchscreen da 1,3 pollici con risoluzione HD, c’è il GPS integrato per la sincronizzazione con smartphone Android e iOS, con rivestimento resistente all’acqua e certificato IP67. La batteria da 180 mAh assicura una buona autonomia, con una durata fino a 168 ore e una garanzia ufficiale di 12 mesi.

Gokoo

Un orologio digitale per misurare la pressione sanguigna molto apprezzato è il modello proposto da Gokoo, uno smartwatch progettato appositamente per gli sportivi più esigenti. Questo fitness tracker è dotato di un display touch da 1,3 pollici, con regolazione della luminosità e schermo rotondo per un design elegante e moderno. Viene venduto con estetica a contrasto, nelle combinazioni nero e verde, nero e rosso oppure grigio scuro e chiaro, con 5 interfacce grafiche intercambiabili.

Lo smartwatch monitora la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa, il sonno e l’ossigenazione del sangue, inoltre ha le funzioni contapassi, conteggio delle calorie e rilevamento della distanza percorsa. Sono inclusi molti suggerimenti utili per lo sport, con programmi per il ciclismo, la corsa, la cavalcata, il nuoto e il basket, con Bluetooth per il collegamento con lo smartphone, notifiche social e certificazione IP68. Il Gokoo è compatibile con l’app Da Fit, funziona con Android e iOS e mostra anche le previsioni meteorologiche.