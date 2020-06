Maluma a Milano nel 2021, posticipato il concerto al Mediolanum Forum

Maluma a Milano nel 2021 recupera il concerto atteso al Mediolanum Forum di Assago. Il concerto si terrà il 19 giugno: dopo vari posticipi, è questa la data definitiva scelta dall’organizzazione per recuperare la data di Maluma a Milano.

Si tratta dell’unico show al momento previsto in Italia per la tournée europea di Maluma. I biglietti già acquistati restano validi per assistere al nuovo appuntamento del 2021.

Non sarà possibile chiedere rimborsi in denaro né voucher in caso di impossibilità ad assistere al concerto: i fan che non potessero utilizzare il biglietto già acquistato potranno rivenderlo in autonomia attraverso le piattaforme autorizzate che consentono la compravendita di ticket tra fan (Fan Sale su TicketOne.it).

Il concerto di Maluma a Milano era inizialmente in programma per il 7 marzo. Lo spettacolo è stato posticipato in un primo momento al 31 marzo ma neanche in quella data è stato possibile il suo svolgimento.

L’evento allora è stato rimandato al 4 settembre e oggi gli organizzatori annunciano un altro posticipo: non si terrà a settembre il concerto di Maluma a Milano bensì il 19 giugno 2021. L’ipotesi del perdurare delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria relative al divieto di assembramenti rendono necessario un nuovo posticipo. Il concerto di Maluma slitta di nuovo, questa volta alla prossima primavera, quando il Coronavirus sarà ormai un lontano ricordo.

I biglietti riportanti una delle date tra quelle del 7 marzo, 31 marzo e 4 settembre sono validi per assistere al concerto del 19 giugno 2021, unica data italiana di Maluma, in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Con più di 46 milioni di follower sui social, provenienti da tutto il mondo, Maluma è tra gli artisti più seguiti ed in assoluto il cantante Latino con più follower sui social.