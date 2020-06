Malore per il figlio di Adriano Pappalardo, Laerte trasportato in ospedale

Improvviso malore per il figlio di Adriano Pappalardo. Laerte, 44 anni, si trovava a Marina di Camerota (Salerno) per partecipare alle riprese di uno spot pubblicitario. Intorno alle 22:30, dopo aver cenato sul lungomare del Cilento con il padre Adriano e alcuni colleghi, Laerte ha accusato un malore che si intensificava sempre di più fino ad accasciarsi al suolo.

Il padre e i colleghi hanno dunque chiamato il 118 e l’ambulanza ha trasportato il figlio d’arte all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per accertamenti. Secondo le prime indiscrezioni Laerte Pappalardo sarebbe comunque in buone condizioni. Nel frattempo si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Non sono note, per il momento, le cause che hanno provocato il malore per il figlio di Adriano Pappalardo.

Nel momento in cui si è sentito male Laerte stava cercando un po’ di relax con i primi caldi d’estate nella località in cui attualmente si trova per lavoro.

Laerte Pappalardo è nato dalla relazione tra il padre Adriano e Lisa Giovagnoli ed è noto, oltre al fatto di essere il figlio della voce di Ricominciamo, anche per la sua relazione con Selvaggia Lucarelli che aveva conosciuto nel corso dell’edizione de L’Isola Dei Famosi alla quale aveva partecipato suo padre Adriano.

I due si erano sposati nel 2004 per poi separarsi nel 2007. Dal loro matrimonio era nato il figlio Leon. La stampa parla di rapporti burrascosi tra i due ex coniugi, ma la Lucarelli ha definito l’ex marito come un padre amorevole e difatti, il figlio d’arte, ha ottimi rapporti col piccolo. Laerte, oggi, ha una relazione con l’account manager Laura De Gaetano.

La notizia del malore per il figlio di Adriano Pappalardo ha spaventato tutti e ora si attendono novità sul suo ricovero, non essendo note le cause dell’improvviso malessere che ha addirittura richiesto l’intervento di un’ambulanza con trasporto in ospedale.