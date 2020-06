Le 4 soluzioni per chi desidera un iPhone 11 con Iliad a giugno 2020

Ci sono diverse soluzioni da prendere in considerazione in queste ore per quanto concerne gli iPhone 11 disponibili tramite Iliad. Coloro che vogliono procedere a rate, o in alternativa con un costo fisso, possono infatti prendere in considerazione anche le proposte della compagnia telefonica francese. Dopo le notizie trapelate a fino 2019, nel dettaglio, da alcune settimane a questa parte la situazione pare essere finalmente più stabile. Cerchiamo dunque di individuare le quattro alternative disponibili.

Tutte le soluzioni per chi desidera un iPhone 11 con Iliad a giugno

Ad esempio, coloro che intendono acquistare la versione più economica del top di gamma 2019, vale a dire un iPhone 11 64GB, con la possibilità di procedere con trenta rate mensili da 21 euro cui dovremo aggiungere un anticipo di 169 euro. In alternativa, oppure 799 euro in un’unica soluzione. La seconda strada ci porta dritti all’iPhone 11 128GB, che dal canto suo risulta disponibile con trenta rate mensili da 23 euro ed un anticipo di 189 euro. Chi vuole affrontare un pagamento unico, può al contrario procedere con 879 euro.

Si passa poi ai dispositivi con comparto hardware più evoluto, in relazione al tanto chiacchierato iPhone 11 Pro 64GB, messo in vendita da Iliad con trenta rate mensili da 31 euro e con un anticipo di 249 euro. Diversamente, si può procedere a 1.179 euro in una sola soluzione. Infine, attenzione al cosiddetto iPhone 11 Pro Max 64GB, attualmente acquistabile con trenta rate mensili da 33 euro ed un anticipo di 289 euro, oppure con una spesa complessiva “una tantum” pari a 1.279 euro.

Dunque, ora possiamo orientarci meglio nel mondo degli iPhone 11, almeno per quanto riguarda gli utenti che da sempre stanno valutando con attenzione la possibilità di procedere con l’acquisto del dispositivo sfruttando le occasioni di Iliad. Fateci sapere che ne pensate delle proposte emerse proprio in queste ore con gli iPhone 11 tramite l’operatore.