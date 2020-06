Importante per il WiFi il nuovo aggiornamento su Huawei Mate 20 dal 12 giugno

Torna attuale la serie Huawei Mate 20, almeno per quanto riguarda la questione dello sviluppo software. Dopo avervi parlato dell’aggiornamento che si è affacciato anche in Italia durante il mese di maggio per questa famiglia di device, come ricorderete tramite il nostro approfondimento, oggi 12 giugno possiamo soffermarci su alcuni dettagli che arrivano direttamente dall’Asia. Proprio lì, infatti, è scattata la distribuzione di un pacchetto software che potrebbe risultare estremamente interessante.

Alcune informazioni preliminare sul nuovo aggiornamento per Huawei Mate 20

I primi dettagli sul pacchetto software in questione ci arrivano direttamente da Huawei Central, secondo cui in queste ore è arrivata l’ufficialità del pacchetto software direttamente dalla Cina. In sostanza, secondo le informazioni disponibili fino a questo momento per chi dispone di un Huawei Mate 20, questo nuovo aggiornamento ha il merito di ottimizzare principalmente la modalità multi-windows, senza dimenticare i passi in avanti che faremo con la connessione Wi-Fi e quelli inerenti la sicurezza del sistema attraverso le patch Android rilasciate proprio per maggio.

In ogni caso, occorre armarsi di pazienza nel caso in cui si desideri installare a stretto giro il nuovo aggiornamento per Huawei Mate 20. La fonte, infatti, evidenzia anche che gli utenti globali di questi dispositivi potrebbero essere costretti ad attendere fino a luglio per installare EMUI 10.1 sui propri dispositivi. A questo, poi, si aggiunge il fatto che le ottimizzazioni fornite con il nuovo pacchetto software per la serie commercializzata a fine 2018 siano praticamente le stesse rispetto a quelle registrate pochi giorni fa con Huawei P30.

Ricapitolando, abbiamo per Huawei Mate 20 X 4G il nuovo firmware EMUI 10.1.0.155, con Mate 20, 20 Pro, 20 X 4G il pacchetto software EMUI 10.1.0.135. Infine, con Mate 20 RS Porsche Design la patch EMUI 10.1.0.135. Staremo a vedere quali altri novità verranno a galla per questi modelli al momento della distribuzione dell’aggiornamento in Italia.