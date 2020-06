Gli auguri di Jovanotti a sua moglie Francesca per il compleanno con una foto romantica

Appassionati ma talmente silenziosi da fare tanto suono, gli auguri di Jovanotti a sua moglie Francesca per il compleanno. Lorenzo Cherubini ha postato sui social due immagini che li ritraggono insieme nel backstage del Jova Beach Party: la prima li immortala in un bacio appassionato, la seconda in un caloroso abbraccio.

Dietro l’artista, anche questa volta, c’è l’uomo. Il cantautore romano non ha mai nascosto il suo amore per Francesca e per questo lo ha spesso manifestato nelle sue canzoni più famose. Non dimentichiamoci, infatti, la poesia di Ragazza Magica che la stessa ha inserito in una delle stories su Instagram, quasi a voler ringraziare il marito per i tanti anni che ancora li attendono.

Jovanotti e Francesca, che oggi spegne 50 candeline, si sono conosciuti a Cortona mentre il cantautore metteva dei dischi per una serata. A presentarli fu Anna, sorella di Lorenzo, che le portò un biglietto per l’evento ma Francesca, che aveva solo 14 anni, non ottenne il permesso per andare.

Oggi Francesca Valiani custodisce ancora gelosamente quel biglietto come la chiave che spalancò i loro cuori tantissimi anni fa.

Dal loro amore è nata Teresa – a lei è dedicata la stupenda A Te – nel 1998 e in quella stessa Cortona che fu teatro del loro incontro la coppia è convolata a nozze nel 2008, con una cerimonia in cui i protagonisti sono stati anche i fiori bianchi.

Nella sua dedica alla sposa Francesca Valiani, Jova non ha aggiunto parole ma solamente hashtag eloquenti: #buoncompleanno e #amoremio, suscitando l’accorato apprezzamento dei colleghi tra i quali non mancano Levante, Giorgia, Elisa e l’inseparabile Saturnino.

In un pianeta virtuale in cui si consumano polemiche, isterismi e forti contrasti sociali con guerre tra poveri e dibattiti politici sullo sfondo, gli auguri di Jovanotti a sua moglie Francesca arrivano come un’isola felice: due scatti, un bacio e un abbraccio, che non hanno bisogno di ulteriori commenti.