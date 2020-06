Da A Star Is Born a Notte Prima Degli Esami: ecco i migliori film in onda venerdì sera

Venerdì sera in compagnia del cinema di Julia Roberts e di un film divenuto manifesto per i maturandi. Ecco la nostra selezione dedicata alle migliori pellicole in onda questa sera in TV.

Film e musica

Il panorama cinematografico e quello musicale hanno sicuramente un punto in comune: la tenacia di chi vorrebbe emergere. Caratteristiche presente in A Star Is Born, il primo film diretto da Bradley Cooper – principalmente conosciuto come attore in Una Notte Da Leoni e American Sniper. Il film è il terzo rifacimento del musical del 1937. Come già accaduto con il remake del 1976, la produzione ha deciso di modificare la storia e il genere musicale per attualizzarlo. Una star della musica rock con un passato turbolento, Jackson, si esibisce tutte le sere in diverse città. A un tratto, incontra una ragazza, Ally, che si rivelerà essere una bravissima cantante. Il musicista, dopo aver cantato insieme alla giovane, si innamora di lei e decide di spingerla a inseguire il suo sogno. Ally inizia questo percorso nello spettacolo, che la porterà ad allontanarsi sempre più da Jackson: una pellicola con un alternarsi di situazioni ed eventi che faranno mutare il rapporto tra i due.

Il film indaga i rapporti nel mondo dello spettacolo. Inizialmente, per ricoprire il ruolo di regista era stato scelto Clint Eastwood, che desiderava Beyoncé nei panni della protagonista. Dopo la rinuncia del cineasta, è stato prediletto Bradley Cooper, che ha dovuto dimostrare per la prima volta le sue capacità nella regia. Il protagonista di American Sniper ha anche deciso di interpretare Jackson, Lady Gaga presta invece il volto a una sicura e non ingenua Ally. In un film in cui la musica è uno tra gli elementi fondamentali, sono diversi i brani inediti composti, tra gli altri, da Mark Ronson, Jason Isbell e Lukas Nelson. I due protagonisti hanno invece deciso di eseguirli dal vivo, senza quindi affidarsi al playback, il cui effetto è spesso innaturale. Molte scene sono state realizzate dal vivo su prestigiosi palchi, tra cui quello di Glastonbury. Bradley Cooper, per il suo ruolo, sembra ispirarsi ad alcuni personaggi interpretati nel passato, quasi bipolari; Lady Gaga ha invece ottenuto l’opportunità di apparire sul grande schermo, dopo qualche piccola parte in altre pellicole (tra cui anche in Sin City – Una Donna Per Cui Uccidere). A Star Is Born, vincitore di un Premio Oscar per la Migliore canzone, andrà in onda alle 21:14 su Premium Cinema.

Julia Roberts

Con Julia Roberts, il volto di Pretty Woman, e Hugh Grant, conosciuto per Il Diario Di Bridget Jones, Notting Hill – in onda su Canale 5 alle 21:45 – è una simpatica commedia romantica in cui viene analizzato il ruolo “sociale” dell’amore. Si tratta della storia di due persone con situazioni economiche differenti che si avvicinano sempre più: lui è un libraio con un sogno apparentemente impossibile; lei è un’attrice famosa. I due si incontrano per la prima volta nella libreria gestita dal protagonista e si urtano per errore in strada. L’attrice si macchia con del succo d’arancia e William, prontamente, la invita da lui per cambiarsi. Tra i due nascono immediatamente dei sentimenti, che si trasformeranno ben presto in amore. Come proseguirà questa magica storia?

Una pellicola in cui due persone di estrazione diversissima, senza alterare i propri comportamenti, si innamorano e danno vita a una meravigliosa storia. Una trama che sa di favola: il ragazzo povero che si innamora della principessa. Notting Hill, diretto da Roger Michell – e soprattutto scritto da Richard Curtis, lo stesso sceneggiatore del fortunatissimo Quattro Matrimoni E Un Funerale – porta sul grande schermo un romanticismo che contrasta il materialismo e la superficialità della società, in cui viene dimostrato che nulla è impossibile, specialmente davanti ai sentimenti. Un film piacevole e divertente, ricco di avvenimenti che rallegrano il pubblico.

Julia Roberts raddopia stasera con I Perfetti Innamorati, diretto da Joe Roth (produttore di Alice In Wonderland), una commedia sentimentale in cui è accanto a un altro terzetto di star molto amate dal pubblico, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones e John Cusack. Lee Phillips (Crystal) è un pubblicitario di film incaricato di promuovere una pellicola con Gwen Harrison ed Eddie Thomas, considerati come “I fidanzatini d’America” (Zeta-Jones e Cusack). La coppia – sul set e anche fuori – in realtà si sta per separare. Lee, per promuovere per bene il progetto, decide di compiere una scelta drastica: fare di tutto per riunire nuovamente i due. E per riuscirci chiede aiuto a Kiki (Roberts), la sorella tuttofare di Gwen: i due tenteranno, attraverso degli stratagemmi, di far rappacificare la coppia, sebbene i due continuino imperterriti a litigare. Ma il gioco delle coppie è destinato a riservare qualche sopresa.

Una pellicola, in onda su Rai Cinema alle 21:10, con una forte componente di satira dedicata ai retroscena di Hollywood. I quattro protagonisti sono convincenti, riuscendo a dare vita a divertenti episodi poco prevedibili, da scoppiettante commedia degli equivoci. Anche le figure di contorno ricoprono ruoli fondamentali: il loro intervento risulta decisivo.

Notte Prima Degli Esami

Ogni anno, puntualmente, con l’avvicinarsi degli esami di maturità passa nelle stazioni radiofoniche la canzone di Antonello Venditti “Notte Prima Degli Esami”, che oggi è considerato come un vero e proprio inno per chi si appresta a compiere questo passo fondamentale della propria vita. I pensieri che sopraggiungono nelle menti degli studenti, durante i giorni precedenti all’esame, sono molteplici: cosa mi riserverà la vita dopo? Continuerò a vedere i miei amici? Riuscirò a superare quell’esame tanto temuto? Qualcuno è riuscito a portare quei sentimenti sul grande schermo: nel 2006, un allora esordiente Fausto Brizzi diresse una pellicola intitolata proprio Notte Prima Degli Esami. Il primo film di un personaggio oggi molto conosciuto, con cui vinse anche un David di Donatello (come Miglior regista esordiente).

Brizzi realizzò un film, ambientato nel 1989, dedicato a chi quell’esame lo aveva superato già diversi anni prima. Eppure, anche i ragazzi di oggi sentono vicine quelle divertenti e commoventi avventure. Luca Molinari (interpretato da Nicolas Vaporidis) è un ragazzo che studia al liceo scientifico. Durante l’ultimo giorno di scuola, decide di riversare contro il professore di lettere tutto il rancore che cova, convinto di non doverlo rivedere più. Subito dopo, paradossalmente, quel docente soprannominato “La carogna” gli comunica che sarà l’unico professore interno durante l’esame di maturità: un duro colpo per Luca, che non è mai andato bene a scuola. Ad affiancare questo studente ci sono i suoi amici che lo hanno accompagnato in mille avventure: Massimiliano (Andrea De Rosa), fidanzato con Simona (Chiara Mastalli), Alice (Sarah Maestri), una vera e propria consigliera, e Riccardo (Eros Galbiati), un giovane spensierato. Luca, dopo aver scoperto di essere stato ammesso alla maturità, decide di andare a una festa, in cui incontra Claudia (Cristiana Capotondi), un’altra maturanda. Il ragazzo si interessa a lei, ma dopo la festa non sa proprio dove cercarla. Luca non si darà per vinto, decidendo di cercare quella ragazza che tanto lo ha colpito, preparandosi a vivere i giorni prima dell’esame di Stato.

Una dimostrazione di come a cambiare siano solo le usanze e le mode, ma i sentimenti percepiti dalle persone, le paure e i dubbi restano uguali, anche dopo diversi anni. Notte Prima Degli Esami è ambientato in un periodo in cui la musica e lo stile di vita sono diversi rispetto a quelli di oggi, eppure continua a far commuovere gli studenti che si apprestano a vivere quell’esperienza unica. Il film di Brizzi sarà trasmesso questa sera su Rai 3, alle 21:20.