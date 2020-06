Ecco quando arriverà in Europa la Xiaomi Mi Band 5 in versione internazionale

La Xiaomi Mi Band 5 è stata ufficilizzata da poche ore (potete trovare in questo articolo tutti i dettagli ad essa relativi), ma c’è chi già si chiede con una certa insistenza quando il fitness-tracker arriverà in Europa. Nel corso dell’evento la concentrazione è rimasta sulla versione cinese, che con qualche modifica può essere degnamente utilizzata anche nel Vecchio Continente. In ogni caso, non è passato troppo tempo prima che l’OEM si lasciasse andare a qualche anticipazione per quanto concerne il modello internazionale.

Come potete vedere, manca ancora una data ufficiale, ma l’attesa che ci separa dal debutto commerciale europeo della Xiaomi Mi Band 5 non dovrebbe affatto essere lunga. La versione globale della nuova smart-band è atteso per il mese prossimo (in pratica a partire da luglio, un lasso di tempo alquanto ragionevole), e quindi tra poche settimane. Bisognerà certamente capire quale sarà il prezzo di vendita applicato al modello del braccialetto intelligente destinato al nostro mercato, come pure capire se sarà effettivamente resa disponibile una versione con connettività NFC che trasformi la Xiaomi Mi Band 5 in uno strumento di pagamento contactless, come fin qui auspicato (non c’è ragione per credere non sarà così, ma attendiamo comunque la conferma ufficiale). Potrebbero anche esserci delle esclusive riservate alla sola versione globale della Xiaomi Mi Band 5, ma questo sarà dato scoprilo solo al momento del lancio, fissato per il mese prossimo.

Nulla vi vieta di acquistare subito la versione cinese, anche se, come stanno adesso le cose, a nostro avviso converrebbe aspettare ancora un po’ (cosa volete che sia un altro mese dopo il tanto tempo atteso prima della presentazione?). A questo punto non possiamo fare altro che invitarvi ad interagire con noi attraverso il box dei commenti qui sotto nel caso in cui vi venisse in mente qualche domanda da farci.