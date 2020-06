Concerti di Daniele Silvestri nel 2020: biglietti in prevendita per i live estivi

I concerti di Daniele Silvestri nel 2020 sono confermati. Come già annunciato dall’artista romano, i live continueranno nonostante le restrizioni per il contenimento del contagio da COVID-19, che sta ancora circolando in Italia.

Il tour si chiamerà La Cosa Giusta e, per la prima volta, si tratta di una tournée lunghissima che si svilupperà in almeno 15 o 20 date. Tappa fondamentale dei concerti sarà l’Auditorium Parco della Musica di Roma, che sta diventando il simbolo della ripartenza dopo lo stop del lockdown.

Racconta Daniele Silvestri:

“Ebbene sì. Si suona. Con serietà ma con entusiasmo, con attenzione ma con coraggio, con pudore ma con energia. In questa strana estate… si suona! Quasi impossibile immaginarlo anche solo un mese fa. E sicuramente sarà diverso, più complicato, anomalo. Sarà una sfida. E proprio per questo sarà forse più emozionante, probabilmente irripetibile. Fatto sta che non vedo l’ora. Non riesco a immaginare come riusciremo a contenere i sentimenti con cui ci apprestiamo – finalmente – a ricominciare”.

Il ritorno è stato studiato per garantire sicurezza per gli spettatori e i lavoratori del settore che sono rimasti fermi in tutti questi mesi. I musicisti che saliranno sul palco sono Piero Monterisi alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Gianluca Misiti alle tastiere e sintetizzatori, Daniele Fiaschi alle chitarre, Marco Santoro al fagotto e tromba, Jose Ramon Caraballo Armas alla tromba e percussioni, Duilio Galioto alle tastiere.

Le prime date annunciate sono quelle del calendario che segue:



18 luglio Villafranca di Verona

1, 2, 3 agosto Roma

6 agosto Grado (Gorizia)

9 agosto Berchidda (Sassari)

29 agosto Teatro Antico di Taormina.

Daniele Silvestri viene dal rilascio dell’album La Terra Sotto I Piedi, che ha pubblicato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Rancore in Argentovivo. Il brano ha fatto incetta di premi, conquistando tutto quello che c’era da conquistare sul palco dell’Ariston. La musica del disco è stata portata anche nei palasport, dove ha debuttato dopo lo speciale al Mediolanum Forum di Assago in Cose Che Abbiamo In Comune, nel quale ha ospitato diversi amici e colleghi.