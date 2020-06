Chromatica di Lady Gaga in classifica Fimi cede il primo posto a Vita Vera Mixtape di Tedua

Si accontenta del 2° posto, Chromatica di Lady Gaga, il nuovo album che Lady Germanotta ha affidato al mercato a cominciare dal 29 maggio. La prima posizione è invece conquistata da Tedua, con Vita Vera Mixtape, che per questa settimana è la più alta nuova entrata della big chart dedicata ai dischi.

Tedua e Lady Gaga aprono la strada a Ghali, che si stabilizza al 3° posto con DNA. La musica dell’album sarà suonata dal vivo in un concerto per drive-in che il trapper milanese terrà in Germania nelle prossime settimane. Si tratterà di uno dei primi esperimenti con questa organizzazione, che in Italia non è ancora stata provata e – probabilmente – non sarà sperimentata.

Appena fuori dalla classifica, Persona di Marracash. Il tour è stato rimandato al 2021, con le nuove date che sono state annunciate proprio in questi ultimi giorni. Il rapper aveva in programma diverse date al Mediolanum Forum di Assago, che terrà l’anno prossimi. Tutti i concerti sono rimandati a causa dell’emergenza Coronavirus.

Seguono Random, Drefgold e tha Supreme, mentre per trovare un album pop dobbiamo scendere fino alla posizione numero 8 in cui si piazza Gaia Gozzi con Nuova Genesi. La vincitrice in carica di Amici di Maria De Filippi ha appena conquista il disco d’oro per il suo singolo Chega, che ha realizzato in lingua portoghese.

Chiudono la classifica i Pinguini Tattici Nucleari, con Fuori Dall’Hype Ringo Starr, e Scusate Se Esistiamo di Dani Faiv. Appena fuori dalla top 10 si stabilizza The Weeknd quindi i Me Contro Te con Il Fantadisco Dei Me Contro Te (qui la classifica degli album).

Tra i singoli, svetta ancora Mediterranea di Irama che ha trionfato nell’ultima edizione di Amici Speciali, mentre Tedua si prende anche la seconda posizione e la terza posizione dei singoli con Polvere e Lo Sai. Mamacita dei Black Eyed Peas con Ozuna e J. Rey Soul si posiziona appena fuori dal podio (qui la classifica dei singoli).