Celebrare il Pride Month su Prime Video, i suggerimenti di Amazon su serie tv e film da guardare

Dal 1970 il Pride Month commemora i moti di Stonewall e le lotte della comunità LGBTQ+ per il riconoscimento di pari diritti. Dopo aver dato un’occhiata ad alcune fra le più popolari serie e docuserie da guardare su Netflix e Sky per celebrare questa ricorrenza così significatva, passiamo ora ai materiali disponibili su Prime Video.

La raccolta di film e serie tv disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon è un viaggio cinematografico fra produzioni a tema LGBTQ+ firmate da grandi registi contemporanei e del passato, da Xavier Dolan a James Ivory, da Ingmar Bergman a Abdellatif Kechiche, Gus Van Sant, Andy Wahrol e molti altri.

Prime Video suggerisce così Modern Love, la delicata serie antologica in cui si osservano otto diverse manifestazioni dell’amore, riuscendo persino ad abbandonare per un po’ il proprio bagaglio di cinismo, disillusione e amarezza. C’è poi Transparent, dramedy acuta e dolceamara sulla transizione di Maura, costretta a fare i conti con i dubbi e lo sgomento dell’ex moglie e dei figli pur di vivere nei suoi veri panni.

Nella ricca raccolta di film suggeriti su Prime Video spicca invece La Vita di Adele, Palma d’oro al Festival di Cannes, con l’appassionata e turbolenta relazione fra Emma e Adele. Si nota poi Dallas Buyers Club, premiato con tre Oscar, sulla dolorosa parabola personale di Ron Woodroof, alle prese con una vita sregolata e la diagnosi di HIV.

Tra i film italiani c’è Viola di Mare, ambientato nella Sicilia dell’Ottocento, che racconta la storia di due donne follemente innamorate l’una dell’altra, ma costrette a nascondere e negare la loro relazione per via delle convenzioni sociali. Non manca neppure il film di debutto di Xavier Dolan, J’Ai Tué Ma Mère, brillante, divertente e audace storia dell’adolescente Hubert, che nasconde la propria omosessualità alla madre e la accusa di non amarlo abbastanza.

La raccolta comprende poi due film di Gus Van Sant: Milk e Mala Noche. Il primo è un’avvincente biografia di Harvey Milk, primo gay dichiarato a ricoprire una carica politica negli Stati Uniti. Un uomo che con il suo coraggio ha cambiato la storia e la vita di milioni di persone spinto dal suo sogno di emancipazione e uguaglianza. Il secondo è un precursore del cinema queer degli anni ’90, la storia di Johnny e Roberto, giovani immigrati clandestini in arrivo a Portland dal Messico.

La selezione firmata Prime Video è raggiungibile a questo indirizzo.