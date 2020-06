Casting per Rocco Schiavone 4, si cercano comparse: le riprese al via in estate?

Dopo lo stop alle riprese, causa pandemia di Covid-19, i lavori sui set televisivi stanno lentamente riprendendo. Come vi avevamo annunciato ieri, L’Allieva 3 è prossima alla riapertura, e ora si pensa anche alle altre fiction.

Tra queste, Rocco Schiavone 4, la cui produzione era appena iniziata mesi fa. Ora, lo staff della serie tv di Rai2, tratta dai romanzi di Antonio Manzini, ha aperto i casting per comparse in vista della quarta stagione. In ottemperanza alle indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, i colloqui si terranno via email.

Secondo AostaSera, la produzione è alla ricerca di uomini e donne dai 18 ai 70 anni, solo residenti in Valle d’Aosta. Nello specifico, si cercano: uomini 25/50 anni che dovranno indossare divise delle forze dell’ordine (altezza 175/180, taglia 48/52); uomini 30/60 anni che possiedano uno smoking; donne 30/60 che possiedano un abito lungo da sera e uomini e donne maggiorenni, con volti e fisico particolari, non ordinari. Ovviamente, il lavoro sarà retribuito.

Coloro interessati ad apparire come comparse in Rocco Schiavone 4 dovranno inviare la propria candidatura entro e non oltre il 29 giugno 2020 al seguente indirizzo email: eleonorazappiacasting@gmail.com. La candidatura dovrà essere correlata di quattro foto recentissime (di cui una figura intera, un mezzo busto, un primo piano e un profilo), la scansione della carta di identità, il codice fiscale, il codice Iban e un contatto telefonico. Le persone selezionate verranno contattate in seguito dai responsabili del casting.

La produzione è anche alla ricerca delle seguenti autovetture: 1 BMW tipo serie 1 colore grigia o blu o altri colori (no bianca, no nera); 1 auto berlina familiare 5 porte tipo Peugeot 308 (non ultimo modello) con interni spaziosi; 1 fuoristrada tipo Suzuki Vitara modello inizio anni 2000 o in alternativa un’utilitaria un po’ vissuta, (con leggeri graffi o piccole ammaccature); 1 suv tipo Jeep o un pick up; 1 berlina modello Hyundai Pica; 1 furgoncino tipo Fiorino Fiat; 1 Panda 4×4 verde (vecchio modello serie fino al 2002); 1 Golf (no bianca) o macchina sportiva simile; 1 berlina station wagon o utilitaria familiare; 1 apecar; 1 Fiat Panda bianca nuovo modello o Fiat Punto bianca e 1 Alfa Romeo modello Giulietta o simili o Fiat Punto grigia o colore scuro.

Coloro che sono in possesso di queste autovetture e intendono metterle a disposizione della produzione, potranno inviare il tutto all’indirizzo eleonorazappiacasting@gmail.com, insieme a tre foto del veicolo insieme al nominativo del proprietario e al numero di telefono a cui poter essere contattati.

Le riprese di Rocco Schiavone 4 sono previste tra il mese di luglio e agosto, sempre ad Aosta.