Vasco Rossi in bici con È Sempre Bello di Coez e i selfie a distanza di sicurezza

Vasco Rossi in bici con È Sempre Bello di Coez, insieme ai fan che richiedono dei selfie ma in totale sicurezza. Il Kom sta continuando il suo soggiorno in riviera, nella quale terrà anche l’intervista a Giorgio Verdelli per lo speciale dedicato a Modena Park.

Il brano scelto risuona nelle sue ultime stories, che ha condiviso nelle ultime ore sui suoi canali social, in attesa delle nuove anteprime di Modena Park che saranno trasmesse alla fine di giugno.

Lo speciale è invece attesa per il 1° luglio, data in cui cadrà il terzo anniversario dell’evento in cui Vasco Rossi ha segnato un nuovo record in termini di spettatori paganti, con 220000 biglietti venduti per una sola serata.

Vasco Rossi è anche tornato in studio per la registrazione di nuova musica, che rilascerà nei prossimi mesi. Si è anche parlato di un album, da pubblicare a sei anni dal rilascio di Sono Innocente. Del ritorno musicale del Kom, si sa ancora poco.

I lavori per il nuovo singolo erano stati interrotti appena prima della pandemia, con il ritorno fulmineo di Vasco Rossi in Italia prima che gli Stati Uniti chiudessero i voli per l’Europa. Il Kom ha voluto trascorrere la quarantena nella sua terra, da dove ha postato spesso sui suoi canali social.

I concerti sono rimandati al 2021, poiché risultava impossibile organizzare i concerti nel rispetto delle normative imposte. Le nuove date sono state annunciate e si terranno nelle medesime città che aveva annunciato nel 2020 quindi a Firenze, Milano, Imola e Roma, per la chiusura degli eventi. I biglietti sono in prevendita in tutte le piattaforme abilitate, mentre chi non potrà partecipare può chiedere il rimborso tramite voucher nel quale saranno compresi anche i costi di prevendita. I buoni potranno essere spesi sulla piattaforma di acquisto e per tutti gli eventi organizzati dallo stesso partner.