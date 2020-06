The Resident su Rai Premium con otto episodi in due giorni per spianare la strada alla seconda stagione: anticipazioni 11 e 16 giugno

Cambia la programmazione delle repliche di The Resident per permettere al pubblico di recuperare in fretta i primi episodi in attesa della seconda stagione presto in onda su Rai1 ma cosa succederà di preciso? Il pubblico farà bene a prepararsi ad una doppia mini maratona che andrà in scena oggi, 11 giugno, e poi già il 16 quindi al martedì mettendo insieme gli ultimi otto episodi tra colpi di scena, nuovi casi da seguire e le lotte personali di Nic e Conrad.

La prima ha capito che la dottoressa Hunter continua a mentire sulla sua clinica e sulle procedure che mette in campo per guarire, si fa per dire, i pazienti oncologici, e la conferma è arrivata quando Devon ha chiesto gli esami di una paziente, Lili, scoprendo un’insufficienza renale su cui Lane aveva taciuto solo per iniziare il trapianto. A questo punto i due dovranno unire le loro forze per fermarla ma da che parte starà Conrad?

Lo specializzando si è già rifiutato di credere a Nic perché non pensa che il suo mentore sia un mostro ma presto dovrà rendersi conto anche lui del contrario proprio adesso che suo padre è tornato nella sua vita per proporgli la gestione di una clinica tutta sua. Quale sarà la sua risposta?

L’appuntamento con The Resident è fissato per oggi, 11 giugno, su Rai Premium a partire dalle 21.10 con gli episodi 7, 8, 9 e 10 dal titolo “Pazienti importanti”, “Affari di famiglia”, “Il primo amore non si scorda mai” e “Fantasmi” in cui nell’ala VIP dell’ospedale viene ricoverato un famoso giocatore di baseball curato da un medico che, nonostante le sue alte parcelle, non si occupa mai realmente dei pazienti che prende in cura. La dottoressa Hunter si accanisce nel voler sottoporre a chemioterapia un anziano affetto da un tumore incurabile mentre Devon avrà il suo bel da fare con l’arrivo dei suoi parenti in città.

Nic e Conrad sfidano il dottor Bell e ricoverano una senza fissa dimora che si scopre essere stata cacciata da un ospedale vicino perché priva di assicurazione sanitaria. Le cose si complicano un po’ per tutti quando Lane capisce che Nic sospetta di lei e Bell scopre che Claire installerà telecamere in tutte le sale operatorie, i suoi errori verranno a galla adesso?

La mini maratona che chiuderà le repliche di The Resident andranno in onda martedì 16 giugno con ben quattro episodi dal titolo “Tutta la colpa alle infermiere” “Brutti risvegli e rapaci”, “Corri dottore, corri” ed “Eclissi del cuore” in cui lo scontro tra Nic e Lane diventerà sempre più aspro quando Lily morirà. A finire sotto accusa sarà proprio l’infermiera e a quel punto l’intervento di Conrad non farà altro che complicare la situazione. Durante un intervento di routine, il paziente di Bell accidentalmente prende fuoco e così l’ospedale avvia un’indagine immediata nella sua cartella clinica.