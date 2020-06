Sconti d’estate sul volantino Unieuro con Huawei P30 Pro e Lite a buon prezzo

Sul volantino Unieuro valido da oggi 11 giugno sono arrivati gli sconti d’estate. La catena di elettronica ha deciso di lanciare specifiche offerte, sebbene la stagione delle vacanze non sia ancora arrivata. In ogni caso, le promozioni saranno attive fino al prossimo 25 giugno con protagonisti indiscussi Huawei P30 Pro e i P30 Lite New Edition.

Il punto di forza delle promozioni ora in partenza è senz’altro anche quello del finanziamento a tasso zero previsto sugli acquisti (almeno quelli con un valore superiore ai 299 euro). In questo modo, si potrà usufruire ora del prodotto ma iniziare a pagarli dal mese di settembre e senza costi aggiuntivi.

Il prezzo decisamente più interessante dell’attuale volantino Unieuro è quello riservato al Huawei P30 Pro. L’attuale valore commerciale dello smartphone scende a quota 599 euro. Viene attuato un taglio importante di circa il 30% rispetto al valore iniziale di listino di 829 euro. Per la proposta di finanziamento previsto dalla catena, lo stesso smartphone può cominnciare ad essere pagato da settembre con le 10 rate da 59,90 euro.

Altra proposta interessante del volantino Unieuro è quella pensata per il Huawei P30 Lite. Il modello in questione è la New Edition dello scorso gennaio 2020 e non l’esemplare originale della primavera 2019. Il dispositivo, pur dotato dei Google Play Service, è ora proposto al costo di 279 euro. Il suo valore di partenza, per intenderci, era uguale a 349 euro. Per questo smartphone non viene proposto alcun finanziamento vista la spesa da affrontare non superiore ai 300 euro.

Le proposte del volantino della catena elettronica saranno valide fino a fine giugno. Il problema resta l’eventuale disponibilità del dispositivo presso uno dei centri fisici Unieuro sparsi sul territorio nazionale. La stessa promozione tuttavia, sarò disponibile anche online, sullo store del marchio.

Oltre ai dispositivi Huawei, altre proposte interessanti del volantino Unieuro sono quelle riservate al Samsung Galaxy S10 Lite a 529 euro e il Samsung Galaxy Watch a 199 euro.