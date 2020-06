Samsung Galaxy Watch: recensione, modelli e prezzi

Tra i migliori smartwatch 2020 ci sono sicuramente anche i Galaxy Watch, indossabili moderni e leggeri con un design elegante e tecnologie avanzate. Samsung propone dispositivi veramente curati in ogni dettaglio, con prestazioni elevate grazie a ottimi processori dual-core e un bellissimo display super AMOLED. In base al modello ci sono wearable in alluminio o in acciaio inossidabile, con cassa da 40 o da 44 mm e diverse opzioni cromatiche. Se non sai quale smartwatch comprare ecco la recensione dei Samsung Galaxy Watch, con l’analisi di tutti i modelli in commercio.

Samsung Galaxy Watch: caratteristiche

I Galaxy Watch sono orologi smart di fascia medio/alta, realizzati con materiali di qualità e un assemblaggio molto preciso. Ogni modello consente di cambiare il cinturino personalizzando il device, quasi tutti i dispositivi sono compatibili con la ricarica wireless, inoltre le dimensioni sono compatte e pensate per non creare fastidio durante le varie attività. Nel complesso sono una delle migliori opzioni per chi possiede uno smartphone Android, mentre con l’iPhone le funzionalità sono limitate.

Costruzione e Vestibilità

Gli smartwatch Samsung della serie Galaxy Watch vantano un’ottima struttura, con rivestimento resistente alla polvere e all’acqua. In particolare questi wearable sono certificati IP68, perciò sono piuttosto robusti e omologati per supportare le immersioni in acqua fino a 50 metri di profondità, con una soglia massima di 5 ATM. La vestibilità è una delle migliori nel settore, grazie all’uso di cinturini morbidi, giunture arrotondate e alle versioni da 40 e 44 mm che consentono di scegliere il modello più indicato per le proprie esigenze.

Hardware

Uno dei punti di forza degli indossabili coreani sono le prestazioni hardware, con il potente processore dual-core a 1,15 GHz, caratterizzato da una memoria di 1,4 GB, una RAM da 0,75 GB e una memoria ROM di 4 GB. L’abbinamento con il sistema operativo Tizen è veramente un’accoppiata vincente, in quanto garantisce performance elevate e un’esperienza molto gradevole. Da sottolineare la connettività, con Bluetooth 4.2 o 5.0 a seconda dei modelli, tecnologia NFC per l’integrazione con Samsung Pay e i pagamenti contactless, con localizzazione che sfrutta il GPS e il GLONASS.

Display

Continuiamo questa recensione dei Samsung Galaxy Watch con l’analisi dello schermo, un elemento su cui Samsung ha lavorato davvero molto. Il display è un super AMOLED da 1,2 o 1,4 pollici, con risoluzione fino a 360×360 pixel e tecnologia always on, per visualizzare tutte le informazioni più importanti senza dover sbloccare ogni volta il monitor. La luminosità è ottimale in qualsiasi condizione ambientale, a discapito ovviamente dell’autonomia che rimane comunque adeguata alle prestazioni del dispositivo.

Software

I Galaxy Watch e la serie Active sono equipaggiati con il sistema operativo Tizen OS 4.0, un software progettato per funzionare in sincronizzazione con gli smartphone Samsung. La configurazione delle impostazioni è piuttosto semplice, grazie a un’interfaccia grafica semplice e intuitiva, con movimenti fluidi tramite swipe sullo schermo touchscreen. Ovviamente si possono ricevere le notifiche, inoltre è possibile rispondere con un mini tastierino touch oppure dettando il messaggio con la voce, con una serie di comandi rapidi che velocizzano alcune funzioni.

Autonomia

La durata della batteria non è il punto di forza degli smartwatch Galaxy Watch, infatti tante prestazioni e la tecnologia always on dello schermo si fanno sentire. Samsung non ha voluto aumentare la capacità della batteria, poiché avrebbe costretto l’azienda a incrementare il peso dell’indossabile e renderlo meno versatile e comodo. Allo stesso tempo l’autonomia è di alcuni giorni, quindi più che sufficiente, in più i dispositivi sono compatibili con la ricarica wireless per ripristinare l’autonomia senza collegare il device al cavo USB.

Samsung Galaxy Watch: prezzo

Sicuramente il prezzo degli smartwatch Galaxy Watch non è economico, tuttavia non è neanche eccessivo come quello dei migliori Apple Watch sul mercato. In realtà questi dispositivi sono una giusta via di mezzo, con un costo a partire da circa 200 euro per i modelli più economici, come il Galaxy Watch 42mm o il Galaxy Watch Active, per arrivare ad oltre 350 euro per i wearable più esclusivi come il Galaxy Watch Active2 46mm con cassa in acciaio inossidabile. Ecco tutti i migliori indossabili in vendita nel 2020 della serie Galaxy Watch.

Samsung Galaxy Watch: i modelli

Nel catalogo di smartwatch Samsung Galaxy Watch sono disponibili due modelli differenti. Il Galaxy Watch è più elegante e indicato per qualsiasi utilizzo, da usare sia per lo sport che il tempo libero o il lavoro, con un costo più accessibile e tecnologie affidabili. Il Galaxy Watch Active è un dispositivo più sportivo e leggero, mentre il top di gamma è il Watch Active2, disponibile con cassa in alluminio o in acciaio e tecnologie di ultima generazione come la connettività Bluetooth 5.0.

Samsung Galaxy Watch 42mm

Uno degli smartwatch Samsung più venduti è il Galaxy Watch 42mm, un orologio digitale elegante ed esclusivo, con quadrante rotondo compatto adatto sia alle donne che agli uomini, con possibilità di scegliere tra i colori midnight black e rose gold. Il dispositivo presenta l’affidabile processore dual-core a 1,15 GHz, abbinato al sistema operativo dell’azienda coreana Tizen OS 4.0, con 4 GB di memoria ROM, connettività Bluetooth 4.2 e GPS integrato per una localizzazione perfetta.

Il Samsung Galaxy Watch 42mm è dotato del modulo Wi-Fi e della tecnologia NFC, per supportare i pagamenti contactless tramite Samsung Pay e offrire una migliore sincronizzazione con il proprio smartphone. Con Questo indossabile è possibile contare su un’autonomia elevata, con una batteria da 270 mAh che garantisce fino a 7 giorni di funzionamento, mentre il rivestimento è resistente fino a 5 ATM con certificazione IP68. Attraverso l’app Samsung Health è possibile monitorare la frequenza cardiaca, controllare il sonno notturno, i livelli di stress e le calorie bruciate.

Samsung Galaxy Watch 46mm

Il modello principale della linea è il Samsung Galaxy Watch 46mm, un device smart di fascia medio/alta per gli uomini, con cassa da 46 mm e colore argento. Questo dispositivo presenta un processore dual core a 1,15 GHz con 4 GB di memoria, sistema operativo Tizen OS 4.0 con connettività Bluetooth 4.2 e la tecnologia NFC. Elegante e raffinato lo smartwatch ha un design classico che ripropone lo stile di un orologio da polso, con quadrante rotondo e un’ampia scelta di cinturini in silicone intercambiabili da 22 mm, con display super AMOLED da 1,3 pollici e funzionalità always on.

Questo indossabile di Samsung è compatibile con smartphone Android e iPhone iOS, inoltre presenta un rivestimento resistente all’acqua e alle immersioni fino a 5 ATM (certificazione IP68). Il Galaxy Watch è dotato di altimetro, barometro giroscopio, GPS integrato, GLONASS e una batteria di lunga durata con autonomia fino a 7 giorni. Per lo sport sono disponibili 39 programmi di allenamento, inoltre è incluso il sensore HR per il monitoraggio del battito cardiaco, con gestione delle funzionalità tramite l’app Samsung Health.

Samsung Galaxy Watch Active

Nella presentazione dei modelli di smartwatch Samsung proseguiamo con la recensione del Galaxy Watch Active, un dispositivo con un ottimo rapporto qualità-prezzo e un design moderno. L’indossabile viene proposto con una cassa da 40 mm e 3 opzioni di colore, argento, rose gold e nero. Si tratta nel complesso di uno sportwatch elegante da portare sempre con sé, sia durante l’attività sportiva sia nel tempo libero o al lavoro. All’interno c’è il classico processore dual-core a 1,15 GHz, con 4 GB di memoria ROM e RAM da 0,75 GB.

Il punto di forza è il bellissimo display super AMOLED da 1,1 pollici, leggermente più piccolo rispetto allo schermo del Galaxy Watch, con risoluzione di 360×360 pixel. Eccellente la connettività, con Bluetooth 4,2, modulo Wi-Fi, tecnologia NFC, GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo. Tante le funzioni per l’attività sportiva, con cardiofrequenzimetro, monitoraggio dei livelli di stress e impostazione degli obiettivi di fitness, con gestione da remoto della musica e collegamento rapido con Spotify. L’autonomia arriva fino a 45 ore, inoltre è compatibile con la ricarica wireless.

Samsung Galaxy Watch Active2 40mm Aluminium

Gli smartwatch Samsung Active2 sono disponibili nella versione con cassa in alluminio da 40 mm, progettati appositamente per le donne e gli uomini che desiderano una maggiore vestibilità. Questo wearable moderno e raffinato propone un display super AMOLED da 1,2 pollici, con cinturino intercambiabile, colori nero, silver e rose gold tutti con un peso di soli 24 grammi. Completa la dotazione di sensori, con accelerometro, giroscopio e barometro.

Naturalmente c’è anche il sensore HR con cardiofrequenzimetro, per monitorare il battito cardiaco tramite l’app Samsung Health. Il Galaxy Watch Active2 40mm Aluminium offre fino a 95 ore di autonomia, è compatibile con la tecnologia NFC per i pagamenti contactless e dispone del GPS integrato. Per lo sport sono presenti tantissime app, con supporto per Endomondo, Swim.com e My FitnessPal, senza dimenticare le funzioni native e la possibilità di controllare la fotocamera del proprio smartphone, con notifiche social e consigli sul benessere.

Samsung Galaxy Watch Active2 44mm Aluminium

Un ottimo smartwatch Samsung della linea Galaxy Watch è il modello Active2 Aluminium con cassa da 44 mm. Questo device è prettamente maschile, ha un quadrante in alluminio ed è disponibile nei colori nero, rosa e grigio con cinturino Sport intercambiabile. Il device è certificato IP68, infatti è resistente all’acqua e alle immersioni fino a 50 metri di profondità. Il design è abbastanza sportivo, con tantissimi cinturini tra cui scegliere con varie colorazioni differenti.

Il Galaxy Watch Active2 44mm Aluminium mette a disposizione un display ampio e ben illuminato, con schermo super AMOLED da 1,4 pollici e un peso di appena 30 grammi. La connettività prevede il Bluetooth 5.0, il supporto per le reti Wi-Fi, la tecnologia NFC per Samsung Pay oltre alla localizzazione GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo. La batteria da 340 mAh assicura oltre 5 giorni di autonomia, inoltre ci sono diverse funzioni per gli allenamenti, dal cardiofrequenzimetro all’opzione Running Coach per ricevere consigli in tempo reale, con 7 programmi per lo sport, il pedometro e il conta calorie.

Samsung Galaxy Watch Active2 44mm Stainless Steel

Il top di gamma assoluto della linea Galaxy Watch è lo smartwatch Samsung Active2 44mm nella versione con quadrante in acciaio inossidabile. Il design elegante lo rende più adatto al lavoro e al tempo libero, tuttavia basta cambiare il cinturino per trasformarlo in un modello sportivo per gli allenamenti. All’interno c’è il processore dual-core a 1,15 GHz di Samsung, con 4 GB di memoria ROM, 1,4 GB di memoria disponibile e 0,75 GB di RAM, oltre al sistema operativo Tizen OS 4.0 e a una batteria da 340 mAh.

Questo indossabile dell’azienda coreana pesa circa 42 grammi, perciò nonostante il materiale più pesante rimane molto leggero, con display super AMOLED da 1,4 pollici, Bluetooth 5.0, NFC per i pagamenti contactless e GPS integrato. Robusto e resistente, con certificazione IP68 e omologazione fino a 5 ATM, il Galaxy Watch Active2 consente di monitorare la frequenza cardiaca, analizzare la qualità del sonno e calcolare la distanza percorsa con le calorie bruciate. Non mancano 7 programmi per gli allenamenti e i suggerimenti per migliorare le prestazioni sportive.

Samsung Galaxy Watch: pro e contro

Gli smartwatch Galaxy Watch sono dispositivi eleganti e in grado di offrire alte prestazioni, grazie a ottimi elementi hardware come l’affidabile processore dual-core a 1,15 GHz. Il design è moderno e raffinato, il peso davvero ridotto con modelli che arrivano ad appena 24 grammi, con una connettività esclusiva che include i pagamenti contactless tramite tecnologia NFC e supporto di Samsung Pay, con localizzazione perfetta attraverso GPS integrato e assistenza del GLONASS.

Il display super AMOLED è ben illuminato e abbastanza grande, con dimensioni da 1,2 a 1,4 pollici a seconda del tipo di indossabile. Purtroppo il sistema operativo Tizen OS 4.0 è compatibile soprattutto con gli smartphone Samsung, infatti le funzionalità diminuiscono con altri modelli, soprattutto con l’iPhone. L’autonomia non è eccezionale e il prezzo abbastanza elevato, tuttavia la dotazione di funzioni per lo sport e il benessere è senza dubbio una delle migliori della categoria.

Pro:

prestazioni elevate

design esclusivo

connettività ampia

tecnologie integrate

funzioni per sport e benessere

Contro: