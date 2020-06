Raggiunto da EMUI 10 l’irriducibile Honor View 10 tramite patch 10.0.0.177

Siamo lieti di comunicarvi l’avvio del rilascio di Android 10 con EMUI 10 in Italia a bordo di Honor View 10, a distanza di circa tre mesi rispetto a Honor View 10 Lite (il roll-out per quest’ultimo dispositivo era iniziato a marzo). Come riportato da ‘HDblog.it‘, la situazione è tutta in discesa per Honor View 10, che accoglie il pacchetto firmware 10.0.0.177(C432E4R1P4), dal peso di 4.41GB (meglio scaricare il pacchetto sotto rete Wi-Fi per evitare un inutile spreco di dati, per quanto grande sia il vostro bundle).

Il device, che ricordiamo essere stato presentato a dicembre 2017 e non essere più giovanissimo, raggiunge così la sua secondo major-release, dopo essere stato aggiornato ad Android 9 Pie con EMUI 9 a dicembre di due stagioni fa. Honor View 10 è spinto dal processore Kirin 970, include uno schermo IPS LCD da 5.99 pollici con risoluzione di 2160 x 1080 pixel a 403 ppi, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Il comparto fotografico posteriore si compone di un sensore RGB da 16MP (apertura f/1.8) e da uno monocromatico da 20MP (apertura f/1.8), con possibilità di effettuare videoregistrazioni 4K a 30fps. La fotocamera frontale è singola, da 13MP. Honor View 10 si interfaccia con Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS; 4G LTE Cat.18 e USB-C 3.1.

La batteria vanta una capacità di 3750mAh. Non manca il lettore di impronte digitali per una migliore sicurezza. Le dimensioni sono pari a 157 x 74.98 x 6,97mm, distribuite in 172 gr. di peso. Chi lo conosce sa di che genere di dispositivo stiamo parlando, ancora all’altezza di fronteggiare tante battaglie, a maggior ragione adesso che ha ricevuto Android 10 con EMUI 10. Potrebbe non essere necessario effettuare un ripristino ai dati di fabbrica, ma fossimo in voi un backup lo faremmo a prescindere. Se avete domande da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.