Problemi Very Mobile per voce e dati in uscita e credito residuo

Si riscontrano problemi Very Mobile, il nuovo gestore semivirtuale di WindTre, oggi 11 giugno, per quanto riguarda la rete voce e dati. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, sono state registrate segnalazioni di chi lamenta difficoltà nell’utilizzare la propria offerta per la parte voce e dati, nonostante ci sia credito sulla SIM. Ci sono clienti che, anche dopo aver ricaricato con tagli ben superiori alla cifra richiesta per il rinnovo mensile della propria offerta, hanno notato la mancanza di credito sufficiente per il rinnovo nell’app ufficiale di Very Mobile.

I problemi riscontrati sono stati prontamente segnalati al team social dell’operatore telefonico, anche se, per adesso, non c’è stata alcuna replica ufficiale. In ogni caso, quanti volessero saperne di più perché alle prese direttamente col disservizio, può chiamare i numeri di assistenza: così facendo, la voce registrata vi metterà al corrente del disguido, aggiungendo che i tecnici stanno attualmente lavorando per risolverlo nel più breve tempo possibile. Vi segnaliamo, inoltre, che è apparso alquanto difficile mettersi in contatto telefonicamente con un operatore attraverso i numeri dedicati 800994444 e 1929 (le linee saranno di certo intasate per via delle tante segnalazioni che stanno arrivando contemporaneamente).

L’impossibilità di impiegare la SIM per il traffico in uscita ed i problemi relativi al credito residuo costituiscono problemi che si sarebbero palesati in tutta Italia, e non soltanto in specifiche aree del Paese. Il reparto tecnico di Very Mobile, lo ribadiamo ancora una volta, è a lavoro per ripristinare il regolare funzionamento dei propri servizi nel più breve tempo possibile. Vi consigliamo di non provare insistentemente a chiamare l’assistenza clienti, cosa che non farebbe che intasare ancora di più le linee, già tutt’altro che libere. Se volete segnalarci qualcosa il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.