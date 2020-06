Non funziona Call of Duty Warzone oggi 11 giugno: tanti problemi con la Stagione 4

Ci risiamo, Call of Duty Warzone sta facendo registrare molti problemi di connessione ai server nella giornata di oggi, 11 giugno. Come già accaduto più volte nel mese di maggio, la Battaglia Reale di casa Activision – legata al recente Call of Duty Modern Warfare e scaricabile a titolo del tutto gratuito come free-to-play su PC, PlayStation 4 e Xbox One – sta creando non pochi grattacapi agli appassionati dell’esperienza sparatutto, su un po’ tutte le piattaforme di riferimento. E lo fa in una giornata importantissima per la produzione, considerando che proprio nelle ultime ore i due giochi sono andati ad aggiornarsi con l’update della Stagione 4 – fiondatevi su questo articolo per tutte le novità messe a punto dagli sviluppatori di Infinity Ward.

A segnalare i malfunzionamenti di Call of Duty Warzone e inevitabilmente anche quelli per il multiplayer di Modern Warfare sono gli stessi utenti, come sempre grazie alle pagine di Downdetector – portale che monitora il funzionamento di diversi servizi di rete, non solo di tipo videoludico. Come potete verificare anche voi direttamente sul sito, la maggior parte dei player lamenta un’evidente difficoltà nella connessione ai server – si parla addirittura del 92% -, mentre altri non riescono ad effettuare il log-in e ad accedere al proprio profilo giocatore. Cosa sta succedendo allora? Questi problemi di instabilità sono dovuti proprio all’introduzione della quarta stagione?

Per il momento i vertici di Activision non si sono ancora pronunciati in merito, ma è probabile che i problemi di Call of Duty Warzone e del soft reboot Call of Duty Modern Warfare vengano risolti nel giro di poche ore, come già avvenuto in passato. Il colosso americano si è infatti dimostrato quasi sempre pronto e reattivo in casi come questo, dunque non disperate, perché tornerete ad imbracciare il vostro arsenale a stretto giro di boa. Voi siete tra quelli che stanno riscontrando un down dei server di CoD? Fatecelo sapere nei commenti!