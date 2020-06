New Amsterdam 2 allontana Max ed Helen tra problemi in ospedale e nuovi appuntamenti: anticipazioni 11 e 18 giugno

Max è pronto per una nuova vita? I nuovi episodi di New Amsterdam 2 tornano in onda questa sera su Canale5 per la gioia dei fan che la scorsa settimana si sono piazzati davanti al televisore per scoprire come si evolvono le cose per lui e anche per l’amata dottoressa Sharpe che ha perso il suo posto accanto a Max. L’appuntamento alle 21.30 è con gli episodi 12 e 13 dal titolo “14 anni, 8 mesi 2 giorni” e “Burocrazia” in cui la dottoressa Castro annuncia di avere i fondi per l’avvio della seconda fase di un trial clinico che coinvolgerà 40 pazienti oncologici ma non tutto è così chiaro come sembra.

La dottoressa Sharpe adesso è fuori dal programma e quando scopre che la sua collega ha ammesso solo 15 persone le chiede il perché ma ricevendo una risposta amara e così la accusa di venir meno al proprio dovere di curare più persone possibili. Incattivita con il Sistema, la Sharpe propone una soluzione creativa per aiutare una donna ex-obesa alla quale l’assicurazione nega l’intervento di rimozione della pelle in eccesso. Max e Reynolds si trovano in difficoltà con un paziente tredicenne che ha un grave danno ai polmoni causato dall’uso della sigaretta elettronica. I due mettono in campo tutte le proprie armi per salvarlo, dai farmaci sperimentali alle preghiere.

A seguire andrà in onda il secondo episodio in cui Max viene a sapere che è abitudine negli ospedali, New Amsterdam compreso, dimettere i pazienti in fin di vita per mantenere basso il tasso di mortalità nelle loro strutture. Decide così di recuperare i pazienti che il New Amsterdam ha dimesso negli ultimi mesi e sistemarli in un nuovo reparto dedicato alle cure palliative. Quando la Brantley gli contesta che non ci sono fondi sufficienti, Max ricorre a un tranello per mettere alle strette un donatore taccagno.

Ecco il promo dell’ultimo episodio di New Amsterdam 2 in onda oggi:

L’appuntamento con New Amsterdam 2 si rinnoverà la prossima settimana, il 18 giugno, con ben tre episodi: il 14, il 15 e il 16 dal titolo “Sabbath”, “Carta bianca” e “Punti di vista” in cui il sergente Todd informa Max che per pareggiare il bilancio è necessario tagliare due milioni di spese e questo significherà far soffrire l’ospedale. Questo lo spinge a rifiutare la richiesta di aiuto di Iggy e a discutere con Sharpe mentre si avvicina l’addio di Reynolds al New Amsterdam. Come la prenderà Max quando la verità verrà a galla?