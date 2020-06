Miglior smartwatch per iPhone da acquistare nel 2020

L’iPhone è senza dubbio uno smartphone complicato da abbinare ad altri dispositivi, infatti l’azienda di Cupertino punta da sempre a creare un ecosistema di prodotti unici a marchio Apple. Per questo motivo per avere un wearable perfetto con iOS è necessario comprare un Apple Watch, tuttavia si tratta di indossabili piuttosto costosi sebbene di ottima qualità. In alternativa è possibile optare per un fitness tracker compatibile, in grado di dialogare con i telefoni Apple. Vediamo quali sono i migliori smartwatch per iPhone da comprare subito.

Smartwatch per iPhone: cosa considerare

Quando si desidera comprare un bracciale smart per un telefono iOS è importante verificare alcuni requisiti, per assicurarsi che lo smartwatch sia perfettamente sincronizzabile con lo smartphone della Apple. In particolare bisogna controllare che siano disponibili tutte le funzionalità del wearable, per garantire un’esperienza ottimale e la possibilità di sfruttare al massimo le potenzialità del dispositivo indossabile, altrimenti si rischia di ritrovarsi con un device depotenziato.

Innanzitutto per scegliere il miglior smartwatch per iPhone è indispensabile valutare la connettività, preferendo i modelli che offrono il collegamento Bluetooth 5.0 abbinato possibilmente alla tecnologia NFC, per un’associazione immediata e più precisa. Allo stesso tempo è fondamentale che il sistema operativo dell’orologio smart sia compatibile con iOS, prestando attenzione alla configurazione dei software Tizen OS di Samsung e Wear by Google degli smartwatch Android.



Inoltre vanno analizzate le app usate dallo smartwatch, verificando che si possono utilizzare anche dall’iPhone, con versioni adatte ai dispositivi Apple, soprattutto per quanto riguarda l’app Salute di iOS. Da non sottovalutare è anche la qualità del display, per mantenere il livello assicurato dall’iPhone anche sul wearable, optando per fitness tracker con schermi OLED o AMOLED. Infine è utile controllare l’autonomia dell’orologio digitale, la presenza della tecnologia always on, il design e la certificazione IP, per non rovinare il dispositivo qualora dovesse entrare in contatto con l’acqua.

I migliori modelli di smartwatch compatibili con iPhone

Sulla carta quasi tutti gli indossabili sul mercato funzionano anche con i device iOS, tuttavia alcuni modelli offrono prestazioni migliori rispetto ad altri quando vengono sincronizzati con l’iPhone. In questa raccolta abbiamo scelto alcune proposte interessanti per ogni fascia di prezzo, dai wearable più economici per comprare un bracciale smart senza spendere troppo, fino ai fitness tracker di fascia alta per mantenere l’esclusività dei dispositivi Apple anche nell’orologio digitale da polso.

Umidigi Uwatch3

Uno smartwatch economico per iPhone è l’Umidigi Uwatch3, un indossabile entry level con GPS condiviso e un’ottima sincronizzazione con i dispositivi di casa Apple. Questo device (se vuoi approfondire leggi la nostra recensione sugli smartwatch Umidigi[ST1]) è dotato di cardiofrequenzimetro, sistema per il monitoraggio della qualità de sonno, contapassi, analisi delle calorie bruciate e rilevamento della distanza percorsa. La struttura è impermeabile e certificata fino a 5 ATM, con un display LCD touchscreen da 1,3 pollici e 4 interfacce grafiche tra cui scegliere.



L’Umidigi Uwatch3 propone diversi programmi per gli allenamenti tramite l’app VeryFitPro, con 9 sistemi diversi per ricevere consigli sul nuoto, la corsa, lo yoga e l’arrampicata. Attraverso la connettività Bluetooth 5.0 è possibile sincronizzare il wearable con l’iPhone, per visualizzare le notifiche social, gli SMS, le email e le chiamate. Con qualche configurazione è possibile integrare le informazioni sui parametri fisiologici nell’app Salute di Apple, mentre con una sola ricarica l’autonomia può arrivare fino a 10 giorni consecutivi.

Orit

Davvero simile a un orologio da polso tradizionale, lo smartwatch Orit funziona senza problemi con tantissimi modelli di iPhone. Il design è elegante e raffinato ma un aspetto grintoso, con cassa in metallo e cinturino in gomma regolabile, display full-touchscreen TFT da 1,3 pollici e sistema di regolazione della luminosità a 3 livelli. Il quadrante è resistente alla polvere e all’acqua con omologazione fino a 5 ATM, mentre per il collegamento wireless basta avvicinare il telefono al wearable, per sincronizzare i due device tramite il Bluetooth 5.0.

L’autonomia arriva fino a 10 giorni, con standby di 40 giorni e ricarica rapida, mentre per lo sport ci sono 12 modalità di allenamento diverse, dal nuoto alla corsa. L’app per l’attività fisica è VeryFitPro, compatibile con altre applicazioni per il fitness come Strava, Google Fit e Apple Health, quindi si possono condividere i dati sui vari dispositivi. Tra le funzionalità troviamo il monitoraggio dei battiti cardiaci, il contapassi, il conteggio delle calorie bruciate e l’analisi della qualità del sonno, senza dimenticare le notifiche social con vibrazione.

Amazfit Bip Lite

Un altro smartwatch economico compatibile iOS è l’Amazfit Bip Lite, un dispositivo indossabile veramente leggero e moderno, con un design sportivo, ma adatto anche al tempo libero e al lavoro. È presente la connettività Bluetooth 4.1, per una sincronizzazione piuttosto stabile fino a 5/7 metri, inoltre appena ci si allontana dal telefono si attiva un allarme con vibrazione, per avvertire che l’associazione potrebbe disattivarsi. Ottima l’autonomia, in grado di offrire una durata fino a 20 giorni con una sola ricarica, grazie a un eccellente rapporto prestazioni/peso.



L’Amazfit Bip Lite mette a disposizione buone prestazioni, con una memoria di 1 GB e un display LCD da 1,28 pollici ben illuminato, con rivestimento resistente all’acqua e alle immersioni fino a 3 ATM. Essenziale ma funzionale, questo fitness tracker dispone del monitoraggio della frequenza cardiaca, il conteggio delle calorie bruciate, il pedometro e il promemoria per la sedentarietà. Manca il GPS integrato, tuttavia nel menu principale sono presenti funzioni come il meteo, la sveglia, il timer e il cronometro, con notifiche smart e vibrazione.

Amazfit GTS

Il miglior smartwatch compatibile con iOS è l’Amazfit GTS, un device di fascia media davvero completo ed elegante. Disponibile in 5 versioni diverse, nei colori nero, blu, rosso, oro e grigio, questo indossabile cinese consente di impostare il tracking con l’iPhone, per visualizzare tutte le informazioni direttamente all’interno dell’app Salute di Apple. Ad esempio è possibile monitorare il battito cardiaco, la qualità del sonno, le calorie bruciate e la distanza percorsa durante la giornata e gli allenamenti.



Questo wearable vanta un’autonomia elevata, con una durata fino a 14 giorni tramite una sola ricarica, inoltre il rivestimento è impermeabile e resistente all’acqua con certificazione IP68. L’Amazfit GTS ha una scocca in metallo con cinturino in silicone intercambiabile, un bellissimo display AMOLED da 1,65 pollici con risoluzione HD, è presente il sensore ottico PPG Biotracker e 12 modalità per lo sport. Oltre alla connettività Bluetooth ci sono anche il GPS integrato e il GLONASS, per una localizzazione perfetta.

Amazfit GTS Smartwatch Fitness and Activities Tracker with Built-in... Scopri il nuovo amazfit gts, lo smartwatch con certificazione 5 atm...

Scocca colorata e sottile in metallo

Garmin Vivoactive 3

Tra gli smartwatch per iOS in commercio troviamo anche il Garmin Vivoactive 3, compatibile con quasi tutti i modelli di iPhone a partire dal 4S fino allo X, inoltre funziona anche con iPad e iPod Touch dotati del sistema operativo iOS 11 o di una versione superiore. La sincronizzazione dell’app Garmin Connect Mobile è dunque piuttosto completa, grazie all’associazione wireless con Bluetooth Smart e ANT+, con GPS integrato e supporto GLONASS per la geolocalizzazione satellitare.

Il Garmin Vivoactive 3 propone la tecnologia NFC per i pagamenti contactless con Garmin Pay, la funzione Trova il mio telefono, le previsioni meteo e il monitoraggio della frequenza cardiaca con sistema Garmin Elevate. Tante le funzionalità di fitness tracker, come il contapassi, l’analisi del riposo, il conteggio delle calorie bruciate, l’impostazione degli obiettivi di allenamento e il controllo dei piani saliti. L’unica attività non disponibile con iOS è la risposta automatica ai messaggi, supportata solo da Android.

Garmin Vivoactive 3 Smartwatch GPS con Profili Sport, Sensore Cardio e... Sport smartwatch con GPS, profili precaricati, cardio al polso e...

Schermo touch a colori ad alta risoluzione e visibile anche in pieno...

Huawei Watch GT 2

Un ottimo smartwatch per iPhone è il Huawei Watch GT 2, in assoluto il più completo nell’interazione con l’app Salute di Apple, infatti i due dispositivi sono in grado di comunicare senza problemi. Questo indossabile viene proposto in diverse versioni, con cassa da 46 o 42 mm e tantissime combinazioni cromatiche differenti. Un punto di forza è il grande display AMOLED da 1,39 pollici, con quadrante rotondo in vetro 3D e un’elevata sensibilità nella configurazione touchscreen.

All’interno troviamo l’affidabile processore Kirin A1 di Huawei, con autonomia fino a 14 giorni, connettività Bluetooth e localizzazione GPS + GLONASS. Dall’iPhone è possibile rispondere alle chiamate, leggere le notifiche e visualizzare tutti i dati di tracking. Questo indossabile mette a disposizione 15 programmi per gli allenamenti, con funzioni di cardiofrequenzimetro, pedometro, conteggio delle calorie bruciate e monitoraggio del sonno, oltre all’analisi dell’ossigenazione del sangue (SpO2).

Offerta HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata Batteria fino a 2... Dotato di chip Kirin A1 indossabile e sviluppato direttamente da...

Display del quadrante in vetro 3D per il modello HUAWEI WATCH GT 2 (46...

Fitbit Versa 2

Nella raccolta dei migliori smartwatch per iPhone c’è anche il Fitbit Versa 2, un dispositivo di ultima generazione elegante e moderno. La compatibilità con iOS è di buon livello, inoltre per le funzioni non supportate in modo automatico esistono diverse app all’interno di Apple Store, alcune gratuite altre a pagamento, per garantire la massima comunicazione tra i due device. Proposto in esclusiva su Amazon questo modello presenta Alexa integrata, per gestire diverse attività con i comandi vocali in modo davvero smart.



L’orologio è caratterizzato da un display OLED da 1,37 pollici, con tecnologia always on e risoluzione 300×300 pixel, connettività Wi-Fi, tecnologia NFC, microfono integrato e Bluetooth 4.0. La batteria garantisce un’autonomia fino a 6 giorni, il rivestimento è resistente fino a 50 metri di profondità, con cinturino in tessuto e cassa in alluminio. Tante le funzionalità, tra cui il cardiofrequenzimetro con monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, altimetro, controllo del sonno, pedometro e valutazione delle calorie tramite l’app Fitbit.

Garmin Vivoactive 3 Music

Tra gli smartwatch compatibili con iOS di fascia alta uno dei migliori modelli è il Garmin Vivoactive 3 Music, tra i wearable top di gamma più venduti della categoria con migliaia di recensioni positive su Amazon. Questo dispositivo indossabile funziona bene sia con smartphone Android che con iPhone, ha un design unisex per uomo e donna, con cinturino sport regolabile e display in vetro rinforzato con risoluzione 240×240 pixel. La novità è il supporto per 500 brani musicali, con integrazione diretta delle playlist Deezer, Amazon Prime Music e Spotify.



Tramite la tecnologia Connect IQ è possibile personalizzare l’interfaccia grafica e le funzionalità, con 15 modalità per gli allenamenti sportivi, GPS integrato e connettività Bluetooth 5.0. Ottimo il display Chroma touchscreen, con autonomia fino a 8 giorni e luminosità regolabile. Ovviamente ci sono le opzioni cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno, pedometro e calorie bruciate, con rilevamento del livello di stress e notifiche sempre disponibili attraverso il sistema LiveTrack.

Samsung Galaxy Watch Active2

Anche il Samsung Galaxy Watch Active2 è uno smartwatch compatibile con iOS, senza dubbio da prendere in considerazione per chi possiede un iPhone. In questo caso è necessario tenere conto di due aspetti, da un lato l’interazione è ottimale per le notifiche, le chiamate e la gestione delle funzionalità con i comandi vocali, dall’altro la sincronizzazione con l’app Salute di Apple non è il massimo. Sicuramente rispetto agli smartphone Android i device iOS hanno alcune prestazioni in meno, allo stesso tempo questo wearable offre una qualità veramente elevata per l’iPhone.



Il Galaxy Watch Active2 viene proposto con cassa da 40 e 44 mm, con quadrante in alluminio o in acciaio inossidabile e colori nero, rosa e argento. All’interno c’è un processore dual-core a 1,15 GHz, con un display super AMOLED da 1,39 pollici e 1,5 GB di memoria. Sono disponibili il monitoraggio della frequenza cardiaca, l’analisi del sonno, il pedometro e il conteggio delle calorie bruciate, con 39 programmi per gli allenamenti e associazione automatica con Spotify. L’autonomia è di alcuni giorni, inoltre sono presenti il GPS integrato, la tecnologia always on, il Bluetooth 5.0 e il modulo Wi-Fi.