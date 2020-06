Leonardo Di Caprio compra olio italiano da Eataly, l’azienda Roi lo ringrazia

Inconsapevolmente testimonial di un’azienda ligure, Leonardo Di Caprio compra olio italiano e lo mette in bella mostra sul carrello mentre ritorna da una giornata trascorsa con la sua compagna tra gli stand Eataly di Los Angeles.

Mentre la stampa internazionale – il Daily Mail in prima linea – ha fatto focus sull’outfit dell’attore nel parcheggio tra carrelli e mascherine, qualcuno ha notato che tra gli articoli acquistati da Leonardo Di Caprio spiccava una latta da 5 litri di Mosto. Non un olio qualsiasi: Mosto è prodotto dall’azienda Olio Roi di Badalucco (Imperia) che sorge nella valle Argentina a ridosso delle Alpi Liguri.

Lo staff della Olio Roi, dunque, ha pubblicato la foto di Leonardo Di Caprio immortalato in ciabatte e mascherina mentre spinge il carrello lungo il parcheggio e ha colto l’occasione per ringraziare l’attore di Hollywood: “Grazie Leonardo Di Caprio, speriamo ti piaccia il nostro olio extravergine!”.

L’assessore al Turismo della Liguria Gianni Berrino non ha nascosto l’entusiasmo, e in un post pubblicato sui social ha parlato di orgoglio regionale per l’apprezzamento dell’attore per il nettare di oliva taggiasca.

La variante Mosto della Olio Roi è ottenuta dalla prima spremitura a freddo che produce una colorazione tra il giallo dorato e i riflessi verde, una qualità che di sicuro Leonardo Di Caprio ha ricercato tra gli stand di Eataly.

Una giornata tutta italiana, quella trascorsa dall’attore di Titanic: nella stessa galleria di foto presente in rete Di Caprio è stato immortalato mentre trasporta due pizze, una per lui e una per la compagna Camila Morrone.

Leonardo Di Caprio compra olio italiano, quindi, e fa saltare di gioia l’azienda Roi che nel divo di Hollywood trova un endorser fuori dal comune che apprezza i prodotti del Belpaese tanto da passare il tempo tra gli stand di Eataly che porta nel mondo le eccellenze gastronomiche italiane.