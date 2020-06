La dedica di Tiziano Ferro alla città di Torino sulle note di Il Conforto (video)

La dedica di Tiziano Ferro alla città di Torino è sulle note di uno dei suoi singoli più apprezzati: Il Conforto. Il brano è stato scritto con Emanuele Dabbono e nell’album version è in duetto con Carmen Consoli.

Tiziano Ferro la canta in un video condiviso sui social oggi, nel giorno in cui si sarebbe dovuto esibire allo Stadio Olimpico Grande di Torino. La data era sul punto di essere raddoppiata, svela Tiziano Ferro, ma l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus non solo non glielo ha permesso, lo ha anche costretto a posticipare tutto il tour negli stadi.

Un Tiziano Ferro particolarmente nostalgico del palco e delle città nelle quali avrebbe dovuto far tappa questa estate è quello che sui social canta Il Conforto con una dedica speciale alla città di Torino, “che sempre mi ha concesso il conforto di una vera casa”.

Particolarmente legato alla città di Torino, Tiziano Ferro scrive: “Prenditi cura di te Torino, che avrò ancora bisogno tu ti prenda cura di me”.

Il concerto allo Stadio Olimpico Grande di Torino, così come quelli in tutte le altre città inizialmente previste in calendario, verrà recuperato il prossimo anno. Le nuove date sono in corso di definizione ed in attesa di comunicazione; i biglietti rimarranno validi per i nuovi spettacoli in programma a partire dalla prossima primavera.

Intanto, Tiziano Ferro è in radio con il singolo Balla Per Me, in duetto con Jovanotti: un sogno realizzato.

La dedica di Tiziano Ferro alla città di Torino

“Per la mia Torino. Che sempre mi ha concesso il conforto di una vera casa. Stavamo per raddoppiare la data.

E poi eccomi qua. A pensare che stasera saremmo stati tutti in quello stadio. Prenditi cura di te Torino, che avrò ancora bisogno tu ti prenda cura di me”.

