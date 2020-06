La battuta infelice di Giancarlo Magalli su Roberta Morise a I Fatti Vostri: “Virginale, almeno nell’abito”

La battuta infelice di Giancarlo Magalli su Roberta Morise sta facendo discutere scuotendo coscienze e ideologia. Mentre apriva la nuova puntata de I Fatti Vostri del 9 giugno, infatti, il conduttore si è lasciato andare in una frase che ha spiazzato i telespettatori e la diretta interessata, che comunque è rimasta sorridente e in silenzio.

Roberta Morise si è presentata in studio con un vestito bianco che ha ispirato l’esternazione di Magalli che da diverse ore è al centro di tante discussioni: “Quanto è bella, tutta in bianco. Virginale, almeno nell’abito“, con un sottile riferimento alla verginità in relazione con il candore dell’outfit della co-conduttrice.

Roberta Morise non ha replicato, bensì si è limitata a sorridere scuotendo lievemente la testa, ma la frase non è passata inosservata alla stampa che ha ripreso quell’affermazione sottolineando la gaffe dello storico conduttore.

La memoria, per l’occasione, restituisce l’infinita querelle tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe iniziata nel dopo una battuta che la conduttrice fece sull’età del collega, che non la prese benissimo. “Ma pijatela ‘n saccoccia”, rispose Magalli. Da quel momento i loro rapporti si fecero burrascosi fino a spostarsi in Tribunale.

Recentemente Magalli aveva usato parole di distensione auspicando a una pace con la ex collega, che tuttavia rispose: “Lo ha detto ai giornalisti, non a me”. Il settimanale Chi aveva chiesto a Roberta Morise un’opinione sui contrasti tra Magalli e la Volpe, e la nuova conduttrice si era tenuta nel mezzo.

In ogni caso lo storico volto de I Fatti Vostri ha chiesto di non parlare più della vecchia querelle puntando il dito sulle testate che continuano a pubblicare notizie.

Nonostante la polemica in aumento sulla battuta infelice di Giancarlo Magalli su Roberta Morise le due parti interessate non hanno ancora replicato, pur incentivate a dire qualcosa da parte dei rispettivi follower sui social.