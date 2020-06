Katy Perry parla di Harry Styles: “L’ho incontrato su un volo, è stato davvero dolce”

Katy Perry parla di Harry Styles in una delle recenti interviste rilasciate in America. La cantante è incinta, in attesa della figlia concepita con Orlando Bloom.

Alla nascita della bambina non manca ormai molto e le reazioni alla gravidanza di Katy Perry sono state dolcissime, in particolare quella di Harry Styles, che l’artista ha raccontato personalmente nel corso di un’intervista.

Katy Perry parla di Harry Styles e racconta di averlo incontrato in aereo, su un volo del quale entrambi erano passeggeri. Il cantante, ex One Direction, ha proposto sa Katy Perry di occupare il suo posto ma lei ha rifiutato in quanto preferiva occupare quello che le era stato assegnato, poco distante.

Katy Perry ha rilasciato l’intervista durante lo show di Scott Mill su Radio 1. Ha raccontato le difficoltà di portare avanti una gravidanza in piena pandemia e di tutti gli ostacoli che si trova a dover superare tutti i giorni, nella praticità della vita quotidiana.

Katy Perry spiega poi di essere rimasta piacevolmente sorpresa dalla reazione di Harry Styles alla sua gravidanza. All’epoca dell’incontro fortuito in volo, non era ancora noto che Katy Perry fosse in dolce attesa: Harry Styles è stato uno dei primi ad apprendere del suo pancione, frutto dell’amore con l’attore Orlando Bloom.

La cantante definisce il collega “un vero gentleman” che, appresa la lieta notizia, si è prodigato per metterla a suo agio ed agevolarla nel viaggio in aereo. Harry Styles si è mostrato felice e si è offerto di lasciarle il suo posto.

“L’ho incontrato durante un volo, ed è stato davvero divertente. Ci siamo messi a chiacchierare e gli ho detto: “Sai, aspetto un bambino”. Era così felice per me, ed è stato davvero dolce. Ero accovacciata al suo fianco e lui si è offerto di lasciarmi il sedile. Ho detto di no, visto che il mio posto era proprio dall’altro lato del corridoio, ma è stato un vero gentleman”.