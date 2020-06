Il Paradiso delle Signore 3 in onda da settembre 2020 col finale cancellato dalla pandemia: riapre il set della soap di Rai1

Dopo una seconda stagione interrotta in anticipo a causa dell’emergenza Coronavirus, Il Paradiso delle Signore 3 riapre i battenti a breve: questo mese ripartono le riprese della soap quotidiana di Rai1 che ha conquistato ottimi ascolti nel pomeriggio della rete ammiraglia.

A confermare la riapertura del set è stata una delle interpreti della fiction, la siciliana Giulia Arena, intervenuta il 10 giugno in collegamento col programma di Rai2 L’Italia Che Fa, condotto da Veronica Maya.

L’attrice ha ripercorso la sua carriera, dalla vittoria di Miss Italia nel 2013 ai primi programmi condotti su La7 fino al passaggio in Rai e alla carriera di attrice. In questa stagione agli sgoccioli è stata nel cast della serie Bella da Morire, con Cristiana Capotondi, nei panni di una vittima di femminicidio.

Ne Il Paradiso delle Signore, invece, interpreta la viziata Ludovica Brancia di Montalto. La Arena ha confermato che le riprese ripartono il 30 giugno e che la serie sarà in onda su Rai1, nel palinsesto del pomeriggio, da inizio settembre con il finale di stagione che non era andato in onda a maggio a causa della pandemia.

Finalmente ho delle buone notizie: per mesi ci chiedevamo quando avremmo ricominciato, la gente ci chiedeva “quando ricominciate?”. Proprio oggi mi ha chiamato il produttore per confermarmi che ricominceremo a girare a fine giugno, il 30 giugno, e che torneremo finalmente nelle case di tutti a inizio settembre. Siamo felici di tornare sul set e ci vediamo a settembre con questo finale di stagione che stiamo tutti aspettando.

La seconda stagione si era conclusa infatti anticipatamente rispetto al finale previsto, a causa dello stallo delle produzioni audiovisive dovuto all’emergenza sanitaria intervenuto a poche settimane dalla fine delle riprese impedendo di completare la produzione delle 160 puntate previste. Gli ottimi ascolti della seconda stagione – una media 1,9 milioni di telespettatori con punte del 19,5% di share, con 27,8 milioni di media views sulla piattaforma streaming Raiplay – hanno spinto Rai Fiction a continuare ad investire in questo progetto: la direttrice Eleonora Andreatta, inoltre, ha sottolineato come la serie abbia “dimostrato larghi margini di valorizzazione sul mercato internazionale“.

Gli sceneggiatori non hanno mai interrotto il processo di scrittura de Il Paradiso delle Signore 3, che con la riapertura del set negli studi Videa di Roma Nord potrà ripartire dal finale mancato della stagione precedente.