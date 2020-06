Iggy Azalea è mamma, la confessione sui social: “Amo mio figlio più di me stessa”

Iggy Azalea è mamma, e con una confessione pubblicata sulle stories di Instagram ha spento una volta per tutte i rumors che circolavano compulsivamente in rete sulla sua potenziale gravidanza.

Nelle ultime ore la rapper di Kream lo ha fatto sapere ai suoi follower con un lungo testo in cui ha rotto il silenzio. Un figlio già nato, un maschietto, sul quale Iggy Azalea – all’anagrafe Amethyst Amelia Kelly – finora ha mantenuto lo stretto riserbo per tenere la sua sfera privata lontana dai riflettori.

“Non è un segreto”, ha dichiarato la rapper, ma ha anche specificato che più passa il tempo più potrebbe sentire il bisogno di condividere la notizia con il resto del mondo. Tuttavia Iggy ci tiene al fatto che la vita, il nome e l’immagine di suo figlio restino al di fuori di ogni gossip. “Lo amo oltre ogni dire”, dice la neomamma che in tutto questo tempo non ha spoilerato il suo nuovo status né con immagini che la mostrassero col pancione né con eventuali acquisti che anticipassero il lieto evento.

Il totonome, oltre all’identità del figlio, tocca anche l’identità del padre. La rapper, infatti, ha avuto una relazione con il campione di basket Nick Young e con il rapper PlayBoi Carti, e il nome più quotato è proprio quest’ultimo.

Da circa due mesi il gossip ha rivelato che i due si frequentano assiduamente, e la verità sul padre del bambino potrebbe essere quella rivelata da DJ Akademiks che il 1° maggio ha scritto sui social i suoi personali auguri per il bambino di Iggy Azalea menzionando anche PlayBoi Carti.

In ogni caso ciò che il mondo aspettava era proprio una conferma dalla diretta interessata: Iggy Azalea è mamma e nel suo annuncio ufficiale non nasconde tutto l’amore per suo figlio, un’emozione che ha scelto di condividere con i suoi fan.