Diana Del Bufalo torna sui social e confessa: “Sono in terapia da un anno” (video)

Dopo la temporanea sospensione degli account Diana Del Bufalo torna sui social e si ripresenta con un video in cui espone le sue motivazioni. Ricordiamo, infatti, che l’attrice si era sfogata su Instagram contro un gruppo di odiatori seriali che avevano criticato ferocemente una sua foto in cui la vedevamo in compagnia della mamma in un ristorante.

Dopo l’exploit Diana Del Bufalo aveva oscurato i suoi profili dando spazio a interpretazioni di vario tipo. Nell’ultima ora l’attrice ha riaperto i suoi account e si è sfogata con i follower, con i quali si è scusata per l’improvvisa sparizione.

Non sono mancati i riferimenti alla rabbia e alla frustrazione per George Floyd, la cui morte ha scatenato proteste in tutto il mondo e anche in Italia, e a tal proposito Diana ha esternato il suo bisogno di diffondere messaggi di pace e positività.

Nel corso del suo mea culpa Diana Del Bufalo ha anche chiesto scusa agli utenti ai quali si è rivolta con stizza, ma ha sottolineato quanto sia necessario ritornare alla tolleranza anziché giudicare il prossimo sulla base delle abitudini e dei pensieri diversi.

Il cuore del messaggio, tuttavia, sono parole a cuore aperto: “Da un anno sono in terapia da una psicologa, ecco perché ho reagito in quel modo” ha detto l’attrice. La sua terapia sarebbe iniziata a seguito di un evento traumatico che ora sta cercando di elaborare e per il quale ha ancora tanta rabbia repressa.

Ancora, l’attrice sottolinea quanto cercare un’uguaglianza a tutti costi possa essere un controsenso: lei, piuttosto, cerca di mettere in risalto la diversità delle persone e non a caso i suoi pensieri si sono spesso manifestati differenti rispetto al pubblico.

Con un video di 8 minuti e ricolmo di flussi di pensieri, dunque, Diana Del Bufalo torna sui social e fa il punto della sua situazione, ora facendo un passo indietro e ora ribadendo le sue posizioni.