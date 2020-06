Depende dei Jarabe de Palo e la versione italiana di Jovanotti

Pau Donés e i Jarabe de Palo sono stati grandi protagonisti dell’estate 2000 in Italia grazie al successo della hit Depende, tradotta successivamente in italiano.

Fu Jovanotti a rimettere mano al testo e a realizzare Dipende, la versione italiana del tormentone Depende che spopolò nella penisola al pari della sorella spagnola.

Supportate dalle radio e dalle TV italiane, Depende e Dipende contribuirono al successo di Pau Donés e dei Jarabe de Palo in Italia. Il gruppo partecipò al Festivalbar quell’anno e dominò le classifiche con una canzone semplice ma di grande impatto.

Depende è uno dei singoli estratti dall’album Depende, il terzo disco dei Jarabe de Palo. Insieme a La Flaca e a Bonito (feat. Jovanotti), Depende resta uno dei più grandi successi che Pau Donés ha messo a segno in Italia, e nel resto d’Europa.

In musica, Pau Donés invita con Depende ad osservare tutto da un altro punto di vista. Riflette sull’importanza di guardare il mondo da un’altra angolazione perché è proprio quella che influenza il nostro modo di vivere le cose più semplici.

“Da che dipende? Da che punto guardi il mondo tutto dipende”, cantano i Jarabe de Palo che si focalizzano sui più piccoli particolari della vita quotidiana: il vino, il sole, la primavera.

C’è una frase però, che sembra voler riassumere l’intera esistenza di Pau Donés, a pochi giorni dalla sua scomparsa: è una sua riflessione sulla vita e sulla sua caducità, paragonata alle nuvole che affollano il cielo. I versi raccontano anche lo spirito con il quale Pau Donés – autore del pezzo – si approcciava all’esistenza assaporandola nel suo essere straordinaria.

“Siamo di passaggio, come nuvole nell’aria, si nasce e poi si muore, questa vita è straordinaria”.

Pau Donés, leader dei Jarabe de Palo, è scomparso all’età di 53 anni lo scorso 9 giugno. Straziante il messaggio di Kekko Silvestre dei Modà in suo ricordo.

Que con el paso del tiempo El vino se hace bueno Que to lo que sube, baja De abajo arriba y de arriba abajo Depende Depende ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende Depende ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende Que no has conocido a nadie Que te bese como yo Que no hay otro hombre en tu vida Que de ti se beneficie Depende Y si quiere decir si Cada vez que abres la boca Que te hace muy feliz Que sea el día de tu bodaDepende Depende ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende Depende Depende ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende Depende ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende Depende ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende Depende ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende Depende ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende

Che il bianco sia bianco

Che il nero sia nero

Che uno e uno siano due

Che la scienza dice il vero

Dipende

E che siamo di passaggio

Come nuvole nell’aria

Si nasce e poi si muore

Questa vita è straordinaria

Dipende

Dipende, da che dipende,

Da che punto guardi il mondo tutto dipende

Dipende, da che dipende,

Da che punto guardi il mondo tutto dipende

Ma che bello questo amore

Specialmente in primavera

Che domani sorge il sole

Perché siamo in agosto

Dipende

E che più che passa il tempo

E più il vino si fa buono

E quest’onda fa su e giù

E ti porta giù e su

Dipende

Dipende, da che dipende,

Da che punto guardi il mondo tutto dipende

Dipende, da che dipende,

Da che punto guardi il mondo tutto dipende

E se tu dirai di si

Con il suono della voce

Mi vedrai come morir

Inchiodato alla tua croce

Dipende

Non ho mai vissuto niente

Che mi piaccia come te

E non troverai nessuno

Che ti ami come me

Dipende

Dipende, da che dipende,

Da che punto guardi il mondo tutto dipende

Dipende, da che dipende,

Da che punto guardi il mondo tutto dipende