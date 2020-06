Come seguire evento PS5, orario streaming, prezzo e giochi in cantiere

Nominare la coppia di parole “evento PS5” innegabilmente porta al drizzarsi di milioni e milioni di antenne in tutto il mondo. Più che legittimo, se si pensa che la nuova console di casa Sony è prevista per la fine dell’anno, e ancora nulla si sa in merito al suo effettivo design. Mentre infatti le specifiche tecniche sono state sommariamente abbozzate dai vertici della compagnia nipponica, vige ancora il più stretto riserbo su quello che sarà l’aspetto finale della piattaforma.

E non mancano in rete design abbozzati dagli utenti. Che, per quanto fantasiosi, lasciano il tempo che trovano. Un altro giorno importante nella marcia d’avvicinamento alla release dell’hardware è quello di oggi, 11 giugno. Nella serata italiana il colosso giapponese darà infatti vita a un evento PS5, uno spettacolo in streaming, che avrà come obbiettivo delineare il prossimo futuro di Playstation. E purtroppo, stando alle voci di corridoio, non si potrà ancora vedere effettivamente come sarà fatta.

Evento PS5 tra giochi in cantiere e potenziale prezzo

Le indiscrezioni vogliono infatti l’evento PS5 di oggi, 11 giugno, come dedicato esclusivamente alla componente software. Vale a dire a tutti quei titoli che saranno destinati ad accompagnare i primi passi della next gen. E non mancano in quest’ambito nomi di tutto rispetto, che attingono a piene mani dal reparto esclusive della console Sony.

Si parla infatti di Horizon Zero Dawn 2, God of War 2 e Marvel’s Spider-Man 2, oltre al possibile ritorno in pompa magna del genere horror. In quest’ultimo caso, a essere tirate in ballo sono due serie che hanno fatto la storia, vale a dire Resident Evil e Silent Hill. Quest’ultima, parecchio chiacchierata nell’ultimo periodo, potrebbe quindi essere destinata a uscire dalle nebbie che l’hanno avvolta nell’ultimo decennio (circa). E potrebbe quindi tornare a brillare di luce propria.

Sta tenendo banco proprio nelle ultime ore un’altra questione particolarmente cara ai fan, vale a dire quella legata al prezzo a cui PS5 potrebbe essere venduta. I leak provenienti da Amazon UK hanno infatti permesso di stimare sulle 599 sterline il costo della piattaforma, che tradotti in euro diventano circa 670. Una crescita bella e buona rispetto al prezzo di lancio di PS4, che potrebbe far storcere il naso ai fan. Sebbene sia innegabile che i costi di produzione siano chiaramente lievitati nel corso degli ultimi anni.

Staremo dunque a vedere quale sarà il destino di PS5. L’appuntamento è per oggi sul canale Youtube ufficiale della compagnia.