Alessandro Borghese e 4 Ristoranti a caccia della migliore cucina carnica del Friuli Venezia Giulia: anticipazioni e location 11 giugno

Ad un passo dal gran finale, Alessandro Borghese e 4 Ristoranti oggi, 11 giugno, tornano in onda su Sky Uno e Now TV per andare a caccia della migliore cucina carnica del Friuli Venezia Giulia con la spettacolare cornice delle Alpi tra piccoli borghi antichi. Questa volta la sfida tra i 4 ristoranti scelti si svolge in alta quota, in Carnia, nel cuore alpino della Regione dove a farla da padrone è la natura tra boschi, laghi e canyon in cui si vive di coltivazioni, pesca, funghi e ottimi cibi da mettere in tavola senza discostarsi troppo dalle proprie tradizioni.

Toccherà a 4 ristoranti sfidarsi a colpi di voti, da 0 a 10, per il menù, il conto, il servizio e location mentre sul tavolo si alterneranno lo zuf, i leggendari cjarsons e i macarons di coce anche se la parola finale spetterà come sempre ad Alessandro Borghese che con i suoi voti potrà ribaltare il risultato finale e, quindi, assegnare il premio di 5mila euro al migliore tenendo conto anche del bonus, ovvero la Zucca.

A contendersi il titolo ci sono: Sara con Antica Osteria Stella D’Oro, Alessandro con Edelweiss Stube, Paola con La Buteghe di Pierute, e, infine, Federico con Osteria Al Cral.

I RISTORANTI DELL’OTTAVA PUNTATA

ANTICA OSTERIA STELLA D’ORO, Sara (48 anni) è la titolare del ristorante, conosciuto nella zona sia per il passaparola sia perché si trova sulla via dei Vini e dei Sapori. La cucina del ristorante è legata alla tradizione ma con un pizzico di innovazione, la location fu sede del comando di Atamano Piotr Nicolaievich Kransnov, generale e scrittore russo, proveniente da un’antica famiglia cosacca del Don.

EDELWEISS STUBE, Alessandro (46 anni) è il titolare di un ristorante che sembra una vera baita di montagna. All’interno della locale, che si trova nel centro di Sappada, ai piedi delle Dolomiti, si respira un’atmosfera calda e accogliente dettata anche dall’arredamento in legno con dettagli rossi.

LA BUTEGHE DI PIERUTE, Paola (47 anni) è la titolare del ristorante, che si trova in un borgo tanto piccolo quanto caratteristico vicino a Tolmezzo nel centro di Illegio, proprio alle spalle della chiesa principale. Un tempo il locale era una bottega di alimentari, poi il marito di Paola ne ha creato un ristorantino caratteristico e accogliente su tre piani, mantenendo il negozietto di alimentari al pian terreno.

OSTERIA AL CRAL, Federico (30 anni) è il titolare e lo chef dell’osteria, che è stata inaugurata meno di un anno fa, tiene molto alla tradizione gastronomica della sua valle, per questo la sua cucina è saporita e molto aromatica.