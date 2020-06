Ufficialità per l’Europa del Redmi 9, si parte dalla Spagna

L’Europa è lieta di accogliere il Redmi 9, a partire dalla Spagna: dal 18 giugno nella penisola iberica sarà possibile acquistarlo nelle tre colorazioni disponibili, Carbon Gray, Sunset Purple e Ocean Green. La disponibilità, come vi dicevamo, è fissata per il 18 giugno, ma nei due giorni precedenti si potrà procedere a pre-ordinarlo per accaparrarsi uno sconto di 10 euro sul prezzo di listino, pari a 149 euro (139 con lo sconto appena citato) per il modello con 3GB di RAM (LPDDR4X) e 32GB di memoria interna (eMMC 5.1), e 179 euro per quello con 4GB di RAM e 64GB di storage (pagandolo quindi 169 euro, sempre per quanti decideranno di pre-ordinarlo nei due giorni antecedenti a quello di disponibilità effettiva).

Non sappiamo ancora se il device arriverà anche in Italia, ma così dovrebbe essere (lo stesso dovrebbe essere per i due fratellini Redmi 9A e 9C, di cui meglio vi abbiamo parlato in questo articolo). Il Redmi 9 è dotato di uno schermo FHD+ da 6.53 pollici ed è spinto dal processore MediaTek Helio G80. La fotocamera anteriore è singola, con sensore da 8MP (apertura f/2.0). La fotocamera posteriore, invece, include un sensore principale da 13MP (apertura f/2.2), un ultra-wide da 8MP (apertura f/2.2), un sensore di profondità da 2MP (apertura f/2.4) ed uno macro da 5MP (4cm ed apertura f/2.4). Non manca chiaramente il flash LED. Il sensore di impronte digitali pure è presente, posteriormente.

Il Redmi 9 include il jack per le cuffie da 3.5mm, la porta infrarossi, l’USB-C ed i microfoni per la cancellazione del rumore. La batteria ha una capacità di 5020mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18W. Le dimensioni generali sono di 163,32×77,01×9,1 mm, distribuite in un peso di 198 gr. Aspettiamo di potervi dare indicazioni sull’eventuale commercializzazione nel nostro Paese, che ci si augura non tardi ad arrivare.