Ufficiale la data del concerto Céline Dion a Lucca nel 2021

La data del concerto di Céline Dion a Lucca è ufficiale. Il tour europeo era stato completamente rimandato, compresa la data toscana, ma nelle ultime ore è stato reso noto il recupero dello spettacolo live che l’artista canadese avrebbe dovuto tenere nel mese di luglio del 2020.

Il Courage World Tour sarà ancora in Italia nella data del 17 luglio 2021, ancora in occasione del Lucca Summer Festival che è stato rimandato in blocco all’anno prossimo. I biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data, mentre sarà possibile richiedere il rimborso tramite voucher che sarà erogato con importo complessivo dei diritti di prevendita.

Tutto il tour sarà quindi recuperato, ma l’organizzazione aveva voluto dare priorità alla sicurezza degli spettatori ma anche a quella dei lavoratori, che hanno fermato la macchina dei live nel rispetto delle norme che imponevano di non creare assembramenti per evitare contagi.

“Speravo davvero che saremmo tornati sul palco quest’anno ma niente è più importante della salute e della sicurezza di ognuno. Tutto il mondo ha attraversato un momento molto difficile durante questa pandemia e il mio cuore è vicino a tutti coloro che hanno sofferto. So che supereremo tutto questo insieme e che recupereremo il tempo perduto. Mi mancano i nostri concerti… Non vedo l’ora di cantare di nuovo insieme a voi. State al sicuro, ci vediamo presto!”.

La scelta di annullare il concerto a Lucca è stata inevitabile quando si è compreso che la pandemia sarebbe durata ancora per molti mesi. Il concerto di Céline Dion è stato annullato prima di molti altri, ma la scelta si è rivelata azzeccata. Che il concerto dal vivo sarebbe stato recuperato era stato dato per certo, anche se ancora non si conosceva la data del recupero che avverrà il 17 luglio. Quella del Lucca Summer Festival, sarà l’unica data italiana della star internazionale che sta promuovendo il suo ultimo album.