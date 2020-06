The O.C. non va in onda e lascia il posto Dr House M.D. e a Hugh Laurie tra diagnosi e pillole

The O.C. oggi non va in onda e lo stesso succederà nei prossimi giorni visto che la serie è terminata con il finale della quarta stagione andato in onda ieri sera su Italia1. La storia di Ryan si chiude così come si era aperta la sua quando ormai un padre di famiglia e architetto di successo, ha posato il suo sguardo su un ragazzo in difficoltà incontrato per strada, proprio come i Cohen avevano fatto con lui anni prima.

Non sapremo cosa è successo dopo e non avremo modo di vedere ancora The O.C. ma quello che è certo è che il posto lasciato vacante dal teen drama oggi non sarà occupato da un altro teen drama come molti speravano ma di una delle serie cult di questi ultimi anni, Dr House M.D. Toccherà a Hugh Laurie tornare su Italia1, questa volta nel preserale, con un doppio episodio al giorno per iniziare un rewatch che anche Sky sta facendo in queste settimane.

Sergio di Stefano sarà la voce dell’amato diagnosta, almeno per le prime sei stagioni, quando la morte lo ha strappato ai suoi fan che si sono poi dovuti “accontentare” di Luca Biagini rinunciando un po’ all’essenza di House. La serie creata da David Shore e Paul Attanasio è stata trasmessa la prima volta da Fox, negli Usa, ormai 16 anni fa e sarà proprio dal pilot che oggi partirà la sua programmazione su Italia1 con un doppio episodio al giorno a partire dalle 19.00 riportando il pubblico presso il fittizio ospedale universitario Princeton-Plainsboro Teaching Hospital nel New Jersey.

Ecco il trailer della serie:

Acclamato dalla critica e amato dal pubblico, l’irriverente tornerà in scena con il suo storico team ovvero l’attore australiano Jesse Spencer che ha vestito i panni del dottor Robert Chase (stesso ruolo per il quale anche Patrick Dempsey fece l’audizione), Omar Epps nei panni del dottor Eric Foreman e la mitica Jennifer Morrison in quelli della dottoressa Allison Cameron, la parte buona del dr House e dei suoi ragazzi.

Al fianco del team si schierano quelli che possiamo definire i co-protagonisti di Dr House M.D. ovvero Robert Sean Leonard nei panni del dottore, oncologo e amico di House, James Wilson, e Lisa Edelstein in quelli della direttrice Lisa Cuddy. Pronti per rivedere insieme tutte le stagioni della serie?