Promessa mantenuta con il Samsung Galaxy Note 9 e One UI 2.1 in distribuzione

Ci sono finalmente buone notizie da condividere con coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy Note 9, almeno stando alle informazioni emerse fino a questo momento in rete. Le promesse che erano arrivate il mese scorso da un moderatore del colosso coreano, a proposito dei tempi di distribuzione dell’aggiornamento con One UI 2.1, sono state mantenute. A quanto pare, infatti, nel giro di poche ore anche gli utenti italiani avranno la possibilità di scaricare il pacchetto software in questione.

Cosa sappiamo sul rilascio dell’aggiornamento con One UI 2.1 per il Samsung Galaxy Note 9

Informazioni in merito sono arrivate in queste ore direttamente da una fonte come Sammobile, secondo cui da oggi 10 giugno ci sono gli estremi per parlare della disponibilità dell’aggiornamento via OTA. Secondo quanto raccolto proprio in questi minuti, pare che il pacchetto software per il Samsung Galaxy Note 9 ha fatto il suo debutto in Germania, dove verrà proposto con la versione del firmware N960FXXU5ETF5. Un segnale confortante per tutti qui in Europa.

Quali sono le caratteristiche dell’aggiornamento applicato ad uno smartphone commercializzato quasi due anni fa? A detta della fonte, il Samsung Galaxy Note 9 non potrà contare sulle funzionalità che hanno debuttato con One UI 2.1 sulla serie Galaxy S20. Da quello che sappiamo, gli utenti potranno ottenere le funzioni Quick Share e Music Share, che ti consentono di condividere file e la tua connessione audio Bluetooth con altri dispositivi.

A proposito della fotocamera, Samsung ha aggiunto la modalità Scatto singolo, che cattura una serie di foto e video quando si tocca il pulsante di scatto. Senza dimenticare il ritorno di Pro video in fase di registrazione e AR Zone per la realtà aumentata. One UI 2.1 per il Samsung Galaxy Note 9 richiederà probabilmente alcuni giorni per raggiungere altri mercati, tra cui quello italiano.