Prodotti gratis per recensioni Amazon a 5 stelle, ancora possibile?

Davvero è possibile ricevere prodotti gratis per recensioni Amazon anche fasulle ma a 5 stelle? Un servizio della trasmissione Le Iene andato in onda nella serata di ieri ha gettato nuova luce sulla pratica. Tempo fa questa era in qualche modo “ufficiosa”, ora totalmente condannata dallo stesso store di Amazon. Ciò non toglie che qualche rivenditore ne faccia ancora largo uso, gettando ombre sul sistema di recensioni vero e proprio dell’e-commerce in quanto potenzialmente truccato.

Fino al 2016 esistevano le cosiddette recensioni incentivate. Sulla carta queste non erano intese affatto come contenuti fasulli e creati anche senza provare il prodotto. Piuttosto si trattava di review caldamente consigliate in cambio di regali di diverso tipo. Il sistema in se già era utilizzato all’epoca in maniera diversa e dunque truffaldina. Proprio per questo motivo fu la stessa Amazon a proibirlo con forza.

Peccato che molti rivenditori terzi che vendono sullo store abbiano continuano ad operare come in passato. Anche più recentemente la pratica però non è passata di moda: ancora vengono forniti prodotti gratis per recensioni fake a 5 stelle da parte di rivenditori che vogliono far comparire la loro merce tra i risultati più in vista delle ricerche sul popolare e-commerce. Ebbene, proprio come hanno documentato i giornalisti della popolare trasmissione televisiva attraverso una serie di testimonianze, è appurato che più di qualche utente riceva specifici regali in cambio di recensioni molto positive a merce neanche testata anche ora.

Il sistema per ricevere prodotti gratis per recensioni Amazon positive funzionerebbe nel seguente modo. Ci sarebbero dei canali Telegram in cui vengono proprio reclutati utenti per la pratica commerciale più che scorretta. Questi ultimi prima acquistano il prodotto, lo recensiscono più che positivamente e subito ne chiedono il finto rimborso al rivenditore. Questo restituisce l’intero importo ma non chiede indietro quanto già inviato. Esisterebbe anche un sistema. Oltre a questa tipologia di regalo, ci sarebbero anche dei bonus variabili garantiti agli utenti più attivi che forniscono contenuti particolarmente completi e ricchi.

La stessa Amazon che non ha colpe nella pratica di questi rivenditori ha dichiarato ai giornalisti de Le Iene di condannare assolutamente e ancora una volta una simile pratica. Si attiverà per bloccare le recensioni false individuate e monitorare dunque le attività dei rivenditori che si ritengono più furbi ma che operano non seguendo affatto le policy dello store e danneggiando i clienti.