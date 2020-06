Presentazione PS5 11 giugno: quali giochi next-gen saranno annunciati?

Gli appassionati di videogiochi ormai lo sapranno bene, la presentazione PS5 precedentemente fissata per il 4 giugno è slittata a giorno 11 del mese. Sempre alle ore 22:00 italiane. Il motivo è da ricercarsi nel movimento Black Lives Matter, che il colosso giapponese del gaming ha deciso di appoggiare spostando i riflettori dalla sua console di prossima generazione, destinata a raccogliere la gloriosa eredità di PlayStation 4 e a sfidare a muso duro la rivale targata Microsoft, quella Xbox Series X chiamata a debuttare anche lei sul mercato entro le festività natalizie del 2020. In ogni caso, come confermato dalla “grande S”, l’evento sarà tutto concentrato sui giochi, e non ci è dato sapere se vedremo il design definitivo del device. Andiamo allora a fare chiarezza e a mettere insieme tutti i rumor che ruotano attorno alla kermesse in diretta streaming.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd — PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020

Presentazione PS5, tutti i rumor sui giochi in programma

La presentazione PS5 è destinata a focalizzare tutte le attenzioni della community geek, tra esperti di settore e semplici appassionati. In mancanza di una line-up ufficiale, tra i giochi dati per certi sul “palco”, almeno a sentire l’insider conosciuto come Dusk Golem, figura nientemeno che Resident Evil 8 Village, prossima incarnazione della celebre saga survival horror di Capcom. Il titolo potrebbe essere un sequel diretto del settimo, sempre con visuale in prima persona e forse affiancato dal franchise di Silent Hill, altra perla orrorifica poligonale. Cambiando totalmente genere, le indiscrezioni puntano pure su Call of Duty Black Ops Cold War: considerando che Activision è in ritardo sulla tabella di marcia – solitamente annuncia il nuovo CoD annuale attorno ad aprile o maggio -, potrebbe essere proprio l’evento di PlayStation 5 l’occasione giusta per vederlo finalmente annunciato e in movimento a schermo.

Non dovrebbero mancare neppure alcuni videogame first party. Tra i più quotati per prendere parte alla presentazione PS5 c’è Bloodborne Remaster, rifacimento di uno dei titoli più acclamati su PS4, e forse indirizzato anche ai PC. Senza dimenticare il corsistico Gran Turismo 7 e un possibile teaser di God of War 2, con gli sviluppatori di Santa Monica Studio ad aver confermato la propria presenza. Allo stesso modo, non dovrebbero mancare gli sviluppatori di Housemarque, già autori di Dead Nation, Resogun e Alienation, che potrebbero alzare il sipario sul loro prossimo progetto pensato per sfruttare le potenzialità di PlayStation 5. E voi, cosa vi aspettate? Su quale gioco puntate maggiormente?

