La moglie di Johnny Rotten soffre di Alzheimer, la voce dei Sex Pistols: “Le faccio da badante per amore”

La moglie di Johnny Rotten soffre di Alzheimer. Lo ha dichiarato lo stesso fondatore e cantante dei Sex Pistols in un’intervista rilasciata al Daily Mirror. L’icona del punk britannico è legato alla sua Nora Forster da 35 anni, e la malattia ora impedisce a sua moglie una completa autonomia.

John “Johnny Rotten” Lydon ha raccontato, a tal proposito, che si sta prendendo cura di lei totalmente e che non consente a nessun altro di occuparsene. Questa condizione lo tiene impegnato a tempo pieno al punto di definire se stesso un badante per amore.

Il cantante dei Sex Pistols e dei Public Image LTD ha raccontato che durante la pandemia del COVID-19 ha trascorso con la sua Nora l’isolamento nella loro casa a Venice (California) e adesso non sente il bisogno di frequentare il mondo esterno: “Non mi va di uscire e socializzare con le teste di ca**o là fuori”.

Johnny Rotten aveva già accennato alla malattia della moglie nel 2018 quando stava presentando il documentario The Public Image Is Rotten in un’intervista radiofonica. Oggi le condizioni di Nora sono peggiorate e la sua memoria l’abbandona sempre di più. Non nasconde lo strazio, “nonno Rotten”: “Se uno di noi due se ne va prima dell’altro sarà un massacro per il sopravvissuto”, e non nasconde il desiderio di morire nello stesso momento.

Il ricovero in una casa di cura è fuori discussione: Rotten sottolinea a più riprese di volersene occupare soltanto lui fino alla fine dei suoi giorni, visto che il loro legame è sempre più forte. Il cantante britannico, tuttavia, fa notare che la donna che ama è ancora lì e così anche la sua vita, anche se progressivamente spariscono i ricordi. Nel tentativo di sdrammatizzare Lydon descrive la malattia come l’effetto prolungato di una sbronza.

La moglie di Johnny Rotten soffre di Alzheimer e nell’intervista rilasciata al Daily scopriamo un lato umano che tuttavia, l’ex Sex Pistols, non ha mai tenuto nascosto.