In pre-ordine su Gearbest la Xiaomi Mi Band 5: prezzo e disponibilità versione EU

Non è nemmeno ancora stata presentata la Xiaomi Mi Band 5 (l’evento di lancio è previsto nella giornata di domani 11 giugno), ma già è apparsa in pre-ordine su Gearbest, nella doppia versione cinese e globale. La prima ha un prezzo di 39,99 dollari, con disponibilità dal 22 giugno, mentre la seconda richiede 42,99 dollari (disponibilità dal 29 luglio). Vogliamo comunque premettere che entrambi i modelli di Xiaomi Mi Band 5 risultano già esauriti, e che non è possibile sapere se le scorte verranno ripopolate in tempi brevi (del resto, prima di domani sarà difficile capire cosa succederà).

Gearbest, in ogni caso, non sarà l’unico portale tramite cui sarà possibile acquistare il braccialetto intelligente, che quest’anno, rispetto a quello passato, si contraddistinguerà per la presenza in tutte le versioni del chip NFC per i pagamenti contactless tramite i POS abilitati al servizio (praticamente qualsiasi al giorno d’oggi). I prezzi suggeriti da Gearbest sono comunque più alti di quanto si vociferava di recente (proprio ieri si era ipotizzato la versione cinese della Xiaomi Mi Band 5 potesse costare 175 Yuan, ovvero il corrispettivo di circa 25 euro al cambio attuale), ma, date le tante novità associate (tra cui anche la misurazione della saturazione dell’ossigeno del sangue, dei livelli di stress e del ciclo mestruale per le donne), diciamo che riteniamo anche più adeguata la cifra di cui si parla oggi (saremmo stati più contenti se l’importo giusto fosse stato quello precedente, che tuttavia non sarebbe stato tanto in linea con le caratteristiche stesse della fitness-band).

Fermo restando che la Xiaomi Mi Band 5 verrà presentata domani 11 giugno, potrebbero volerci un mese o due prima di veder arrivare in Europa la versione internazionale. Noi a dire il vero non vediamo l’ora, e voi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.