Il set di Riverdale 5 pronto per luglio? Le serie CW provano a ripartire ma non è così semplice

Riverdale 5 potrebbe essere la prima produzione televisiva americana ad aprire i battenti. La serie tratta dai fumetti Archi non sarebbe l’unica a cercare di ripartire nell’era del Covid-19 – perché prima o poi si deve tornare a lavorare.

Secondo un comunicato divulgato dal governo della Columbia Britannica, tutti i set che intendono riaprire dovranno seguire delle nuove direttive. Ricordiamo infatti che Riverdale è girata a Vancouver così come molte produzioni della CW (The Flash, Supergirl ad esempio).

Come accaduto con le serie britanniche, che hanno ottenuto il via libera dal governo per tornare a girare, anche la Columbia Britannica ha voluto rendere il luogo di lavoro quanto più possibile sicuro per prevenire ogni contagio. Con la collaborazione di WorkSafeBC, l’autorità garante della sicurezza, il governo ha divulgato dei protocolli a cui tutti i dipendenti coinvolti del mondo dello spettacolo (che sia film o tv) dovranno attenersi. Nel piano, ogni lavoratore è obbligato a seguire le regole imposte per ridurre il rischio di malattia.

“I datori di lavoro sono tenuti a sviluppare un piano di sicurezza COVID-19 che delinea le politiche, le linee guida e le procedure che hanno messo in atto per ridurre il rischio di trasmissione di COVID-19”, si legge nel piano del governo. “Questo piano segue i sei passaggi delineati su COVID-19 per il ritorno a un funzionamento sicuro. I datori di lavoro devono coinvolgere i lavoratori in prima linea, i comitati congiunti per la salute e la sicurezza e i supervisori nell’individuare i protocolli per il loro posto di lavoro. Non è necessario un piano formale per iniziare a lavorare, ma si prevede che lo svilupperà proteggendo la sicurezza dei lavoratori “.

La notizia ha ovviamente fatto la gioia dei fan di Riverdale. Tuttavia, c’è un altro problema in questo momento che potrebbe ritardare ulteriormente l’inizio delle riprese della quinta stagione.

Secondo il rapporto, il confine è ancora chiuso tra Stati Uniti e Canada, tranne per il personale qualificato. La chiusura è estesa fino al mese di giugno. Inoltre, l’accesso è vietato anche per coloro che viaggiano da altri paesi. Quindi, il cast e la troupe potrebbero non essere in grado di tornare sul set di Riverdale 5 fino a quando il confine non sarà riaperto ufficialmente. Quando ciò accadrà, c’è la quarantena di due settimane da rispettare per tutti quelli che entrano nel Paese.

Possiamo quindi affermare che le riprese della quinta stagione non inizieranno prima di luglio e risulta altamente improbabile che la messa in onda sia prevista per ottobre. La CW ha infatti posticipato il debutto delle sue serie per gennaio 2021, tempo necessario affinché gli autori possano scrivere la nuova stagione.

La pandemia di Covid-19 ha cambiato molte cose nell’ambito dell’industria dello spettacolo. Dovremo forse dire addio alle scene romantiche perché permetterebbero il contagio? E che ne sarà delle scene d’azione, dove i personaggi passano molte ore a contatto sul set?